So richtig spannend ist der Wahlkampf in Bremen nicht. Das wissen die Sozialdemokraten. Seit dem Kriegsende regieren sie die Hansestadt, stets schnitten sie als beste Partei ab. Das wird sich auch 2011 nicht ändern. Umfragen bescheinigen der rot-grünen Landesregierung seit Monaten eine satte Mehrheit. Die Opposition ist blass und chancenlos. Die Lokalpresse beklagt einen " Valium-Wahlkampf ": keine Zuspitzung, keine Alternative, keine Mobilisierung, zum Einschlafen langweilig.

Entsprechend gemütlich ist die Abschlusskundgebung der SPD am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz. Die Abgeordneten der Bürgerschaft schmieden Pläne für die Wahlparty am Sonntag. Die Jusos verteilen Luftballons an die vorbeistreunenden Jugendlichen, die diesmal schon mit 16 Jahren mitwählen dürfen. Und über die Lautsprecher erschallt Musik von Lena, der entthronten Grand-Prix-Gewinnerin. Einige japanische Touristen halten an, schunkeln mit, und fragen, welch gut gelaunte Gruppe sich denn hier versammelt habe.

Nur Sigmar Gabriel scheint das mit der entspannten Bremer Stimmung nicht mitbekommen zu haben. Valium – so recht passt das ja auch nicht zum SPD-Vorsitzenden. Kaum hat er die Bühne betreten, ist er schon auf seiner üblichen Betriebstemperatur. Bald keilt und bollert Gabriel so laut gegen die schwarz-gelbe Regierung, dass es über den ganzen Marktplatz hallt.

Mit überschlagender Stimme wirft er Angela Merkel "Pirouetten" in der Atom-Politik vor. Als "Ausstiegskanzlerin" sei sie "ungefähr so glaubwürdig" wie es ein "Wissenschaftsminister mit Namen zu Guttenberg" wäre. Auch die FDP bekommt, wie gewohnt, ihr Fett ab. Die stehe für unanständige Löhne und eine unsoziale Gesundheitspolitik. Die Liberalen brauche keiner im Bremer Landtag, so der SPD-Chef.

Aber Gabriels Attacken richten sich nicht nur gegen Schwarz-Gelb. Sein Augenmerk gilt auch dem heimlichen Hauptgegner der SPD in diesem Wahlkampf. Es ist nicht die Linkspartei, auf die sich die SPD in früheren Wahlkämpfen als ärgste Konkurrentin im eigenen Lager gern einschoss, die aber heute kaum mehr erwähnt wird. Nein, diesmal geht es gegen den eigenen Koalitionspartner, der sich republikweit seit Monaten im Höhenflug sonnt: die Grünen.

Infobox Bremen Wahl Bremen Bremen bildet gemeinsam mit Bremerhaven einen Stadtstaat und ist mit rund 660.000 Einwohnern und 400 Quadratkilometern Deutschlands kleinstes Bundesland. SPD- Bürgermeister Jens Böhrnsen regiert sein 2005, zunächst in einer großen Koalition, seit 2007 mit den Grünen. Die Sozialdemokraten sind in der Hansestadt schon seit Kriegsende ununterbrochen an der Macht. Bremen ist bekannt für seine historische Altstadt, von der Teile 2004 zum Unesco-Welterbe erklärt wurden. Probleme Die Arbeitslosenquote im Land Bremen liegt aktuell bei 11,8 Prozent, damit ist der Zwei-Städte Staat das Land mit der höchsten Arbeitslosenquote in Westdeutschland. Beinahe jeder sechste Einwohner (95.000) lebt von Hartz-IV. Bremen ist mit circa 17 Milliarden Euro hoch verschuldet, und musste daher bereits mehrfach eine Haushaltssperre verhängen.



Im Jahr 2006 sorgte der Fall Kevin für Schlagzeilen, der Zweijährige wurde tot im Kühlschrank seines drogensüchtigen Ziehvaters gefunden, trotz Vormundschaft durch das Jugendamt blieb die Leiche des kleinen Jungen lange unentdeckt. Nun kehrt die Debatte zurück: Bei 23 Kindern von Drogenabhängigen wurden Rückstände von Drogen in den Haaren gefunden. Ob die Kinder von ihren Eltern ruhig gestellt wurden, oder ob die Spuren durch Kontakt mit Drogenabhängigen wie etwa Umarmen zustande kam, ist unklar.

Anders als die grünen Parvenüs stünde die SPD für Wirtschaftskompetenz, ruft Gabriel also. Neben "grüner Technologie" fördere seine Partei auch "ganz normale Technologie" wie Stahl, Chemie oder die Automobilindustrie. Die SPD kümmere sich um soziale Gerechtigkeit – und um den Industriestandort. Das sei ihr "Alleinstellungsmerkmal", so Gabriel.

Danach ist Jens Böhrnsen dran. Der Spitzenkandidat spricht langsamer und leiser als Gabriel. Auch ist er viel weniger polemisch. Die schärfste Formulierung, zu der sich der Bürgermeister hinreißen lässt, lautet: "vermaledeites Wachstumsbeschleunigungsgesetz". Aber auch Böhrnsen knöpft sich die Grünen vor. Er habe gehört, dass die sich darüber beklagen, dass in Bremen "zu viele Autos gebaut" würden. Dabei wisse doch jeder, dass "Tausende" in dieser Branche beschäftigt seien.