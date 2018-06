Gegen den Willen der grün-roten Regierung in Baden-Württemberg sollen schon bald wieder die Arbeiten an Stuttgart 21 fortgesetzt werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen scheiterte bei dem Versuch, Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) von einer Verlängerung der zweimonatigen Baupause zu überzeugen.

Projektsprecher Wolfgang Dietrich bestätigte, dass die Bahn ihre Vorbereitungen für Baumaßnahmen und Auftragsvergaben vorantreibe. "Das heißt aber nicht, dass am Montag die Bagger rollen", sagte er. Dietrich versprach, die Maßnahmen zwei bis drei Tage vorher anzukündigen. "Wir werden keine Nacht- und Nebelaktionen starten."

Ramsauer machte nach dem Treffen mit Kretschmann in Berlin deutlich, dass er "weder politisch noch rechtlich über eine Legitimation verfüge", sich in die Umsetzung geltender Verträge anderer Vertragspartner einzumischen. Die Partner müssten selbst sehen, wie weiter verfahren werde und was gegebenenfalls weiter gemacht werde auf der Baustelle. "Der Bundesverkehrsminister ist weder Polier auf der Baustelle noch Bauherr", sagte Ramsauer.

Kretschmann dagegen verwies darauf, das Treffen mit Ramsauer sei auch auf Wunsch der Bahn zustande gekommen. "Wenn jetzt Minister Ramsauer die Entscheidungszuständigkeit an den Bahnvorstand zurückspielt, ist dies ein Verantwortungs-Pingpong, der den schwierigen Verhältnissen in Stuttgart nicht gerecht wird", sagte Kretschmann. Er will nach Angaben seines Sprechers erneut mit Bahnchef Rüdiger Grube sprechen, um die Wiederaufnahme der Bauarbeiten noch zu verhindern. Der Sprecher räumte aber ein: "Das liegt jetzt bei der Bahn." Kretschmann hatte argumentiert, die Bahn dürfe zumindest bis zum Ergebnis des Stresstests im Juli keine weiteren Fakten schaffen.

Ramsauer dagegen argumentierte, der Bund als Eigentümer gehe davon aus, dass die Deutsche Bahn (DB) sich an die Verträge halte. "Der Vertragsbruch kommt für die DB AG natürlich nicht in Frage, weil dies erhebliche finanzielle Konsequenzen hätte", sagte der CSU-Politiker. Ramsauer verwies auf drohende Vertragsstrafen etwa für die Stadt Stuttgart, wenn die Bahn das Gelände nach Fertigstellung nicht rechtzeitig räume. "Das kann die DB sehenden Auges natürlich so auf sich nicht zukommen lassen", sagte der Verkehrsminister.

Der Konzern muss laut Ramsauer von vornherein klären, wenn jetzt von ihm "weiteres Zuwarten, weitere Verzögerungen erwartet werden, wer für diesen Schaden dann aufkommt". Das könne die Bahn selbst nicht tragen. Die genannten Summen zu den Kosten weiterer Verzögerungen erschienen ihm "mehr als plausibel, eher sogar vorsichtig". Kretschmanns Sprecher erklärte dagegen, die von der Bahn genannten 410 Millionen Euro für den Bau- und Vergabestopp bis zur geplanten Volksabstimmung seien wohl zu hoch gegriffen. Man werde das prüfen.

Ramsauer berichtete, er habe mit Kretschmann eine Stunde unter vier Augen offen und vertraulich gesprochen. Er habe den persönlichen Eindruck gewonnen, dass dieser "in einer wirklich fürchterlich verzwackten Situation" sei. Kretschmann sei nicht daran gelegen, dass die Situation in Stuttgart wieder verschärft werde. Im vergangenen Sommer und Herbst waren Zehntausende Demonstranten gegen das Projekt auf die Straße gegangen.