Wenn Ursula von der Leyen in diesen Tagen über ihr Bildungspaket redet, klingt sie nicht mehr ganz so euphorisch wie vor einigen Monaten noch. "Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich aus", titelte am Dienstag eine von ihrem Haus versandte Pressemitteilung. Kurz zuvor war zum zweiten Mal der Runde Tisch aus Vertretern der Landkreise, Städte und Gemeinden zusammengetreten, um über das Prestigeprojekt der Arbeitsministerin zu beraten. Es hakt bei seiner Umsetzung.

Seit drei Monaten ist das neue Hartz-IV-Gesetz in Kraft. Doch nur rund ein Viertel aller zweieinhalb Millionen anspruchsberechtigter Eltern hat in den zuständigen Kommunen bisher für ihre Kinder einen Antrag auf Nachhilfe, verbilligte Sportvereinsmitgliedschaft oder einen Zuschuss zum Mittagessen gestellt – also auf Leistungen des Bildungspaketes. Das haben die kommunalen Spitzenverbände in mehreren Umfragen herausgefunden. Außerdem zeigt ein weiteres Fünftel aller Berechtigten auch auf Nachfrage kein Interesse an Gutscheinen für den eigenen Nachwuchs. Und der Rest hat sich offenbar noch nicht festgelegt.

Bildungspaket Das Bildungspaket Das Bildungspaket richtet sich an bundesweit rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen. Dafür wurde der Regelsatz für Kinder aus Hartz-IV-Familien nicht erhöht. Sie können stattdessen beim zuständigen Jobcenter oder kommunalen Ämtern folgende Leistungen beantragen: - Zuschuss für ein warmes Mittagessen in Kitas, Schulen oder Horten, die regelmäßig warme Mahlzeiten anbieten. Der Eigenanteil liegt bei einem Euro. - Nachhilfe für Schüler, die das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung gefährdet ist. Die Lehrerin oder der Lehrer muss den Bedarf bestätigen. - Mitgliedsbeiträge für Sport- und Musikvereine (bis zu 10 Euro im Monat) - Erstattung von Tagesausflügen, die von den Schulen oder Kitas organisiert werden. Mehrtägige Klassenfahrten werden bereits bezahlt. - Stifte, Hefte, Wasserfarben oder der Schulranzen bis zu einem Wert von jährlich 100 Euro - Die Kosten für den Bus zur nächstgelegenen Schule ab Sekundarstufe II

Allerdings ist die Situation von Kommune zu Kommune unterschiedlich, weswegen die Durchschnittswerte mit Vorsicht betrachtet werden müssen. Die Sozialverbände sehen sich dennoch in ihrer grundsätzlichen Kritik am Gutschein-System bestätigt: Es sei zu kompliziert, zu bürokratisch und gehe an der "Lebensrealität" völlig vorbei, sagt der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, Ulrich Schneider.

Hinzu kommt, dass die Gutschein-Regelung voraussetzt, dass die Betroffenen von sich aus aktiv werden. Sie müssen zum Amt gehen und sich zu den Leistungen durchfragen. Wenn es den Eltern psychisch oder körperlich schlecht geht, passiert dies oft nicht – und die Leistungen kommen gerade bei den Kindern nicht an, die sie vielleicht am nötigsten brauchen.

Von der Leyen will die vermeintlichen Bildungspaket-Verweigerer nun noch gezielter umwerben, wie sie in ihrer Pressekonferenz ankündigte. Ein Wort fiel dabei aber nicht mehr: Hausbesuche. Damit wollte die Arbeitsministerin auf diejenigen einwirken, die die Leistungen aus dem Bildungspaket nicht abrufen. Die knappe Antwort der Kommunen: Dafür gebe es kein Personal. Abgesehen davon, dass man niemanden zum Beantragen einer Sozialleistung zwingen könne.

Im Arbeitsministerium wiegelt man inzwischen ab. Die Ministerin sei da in der "Intonierung" falsch verstanden worden, sie wolle sich keinesfalls in das Erziehungsrecht der Eltern einmischen. Die Idee mit den Hausbesuchen werde nicht weiterverfolgt.