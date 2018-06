Deutsche Firmen dürfen künftig Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten einstellen, ohne nachweisen zu müssen, dass es für den zu besetzenden Arbeitsplatz keinen einheimischen Bewerber gibt. Dies sieht das neue Fachkräftekonzept vor, das vom Kabinett beschlossen wurde. Die Regelung ist beschränkt auf Branchen, in denen Fachkräftemangel besteht, etwa bei Ärzten und Ingenieuren für Maschinen- und Fahrzeugbau oder Elektrotechnik.

Vorrangig setzt die Regierung aber auf eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren sowie auf eine bessere Bildung und Qualifizierung von jungen Leuten.

Am Nachmittag kommen Kanzlerin Angela Merkel und Teile ihres Kabinetts mit den Spitzen der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften zusammen. "Notwendig ist ein Konzept, das in erster Linie die inländischen Potenziale bestmöglich ausschöpft" und präventiv fördert, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung zu dem Treffen. Bundesregierung, Wirtschaft und Unternehmen seien sich einig, dass der Bedarf an Fachkräften vorrangig aus dem Inland gedeckt werden soll. Das Thema Zuwanderung wird aber als ergänzende Maßnahme angeführt.

"Das Konzept muss gleichzeitig und unterstützend die Potenziale von Zuwanderung in den Blick nehmen", heißt es in dem dreiseitigen Papier. "Nur mit einer Gesamtstrategie wird es gelingen, die Fachkräftebasis der Zukunft zu sichern."