Auf einem Sonderparteitag diskutieren die Grünen kontrovers über ihre Haltung zum Atomausstieg der Bundesregierung bis 2022. Grünen-Chefin Claudia Roth forderte die Partei-Basis auf, dem geplanten Atomausstieg zuzustimmen. Die Rücknahme der "unsäglichen Laufzeitverlängerung", nach der die Atomkraftwerke bis weit über 2040 gelaufen wären, sei Grünes Ziel gewesen, sagte Roth. "Da müssen doch wir Grünen zupacken."

Die Parteiführung plädiert trotz Bedenken für eine Zustimmung zu den schwarz-gelben Ausstiegs-Plänen. Roth verwies vor den Delegierten darauf, dass der von Schwarz-Gelb vorgelegte Ausstiegsplan einige Verbesserungen des früheren rot-grünen Atomkonsens' beinhalte – darunter die konkreten Ausstiegsdaten für alle AKW. Auch Fraktionschef Jürgen Trittin forderte die Partei zu Geschlossenheit auf: "Wie glaubwürdig wäre es, wenn wir gegen unsere eigenen Anträge stimmen würden?"

Hans-Christian Ströbele kritisiert die Partei-Führung

Der Forderung der Partei-Führung widersprach die Sprecherin der Grünen Jugend, Gesine Agena. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe keinen Konsens zum Atomausstieg gesucht. "Wenn Merkel nicht einmal die Zeit oder den Mut oder was auch immer hat, mit uns zu verhandeln, dann verdient sie unsere Zustimmung auch nicht." Erst ab 2013 mit grüner Regierungsbeteiligung könne es eine wirkliche Energiewende geben.

Den rund 800 Delegierten liegt auf dem Parteitag ein Leitantrag des Bundesvorstandes vor, nach dem der Atomgesetz-Novelle im Bundestag zugestimmt werden soll. In dem Entwurf ist als Konsequenz der Reaktorkatastrophe von Fukushima das Abschalten aller deutschen Atomkraftwerke bis 2022 vorgesehen.

Zuvor hatte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele das Ja der Parteispitze zu den Atomausstiegsplänen der Bundesregierung kritisiert. Noch vor dem Parteitag kündigte der 72-Jährige in einem Interview mit Spiegel Online an, er werde einen Gegenantrag vorstellen. "Ich sehe nicht ein, dass ich erst vor der CDU-Zentrale für eine schnellere Abschaltung demonstriere – und ein paar Wochen später ohne Not dem schwarz-gelben Konzept zustimme. Da mache ich nicht mit."



Mehrere Gegenanträge und Dutzende Änderungsanträge zeigen den starken Widerstand in der Partei, obwohl der Ausstieg aus der Atomenergie eine der grünen Kernforderungen ist. Viele Grüne wollen das Jahr 2017 als Ausstiegs-Jahr beibehalten. Die Grünen hatten dies ursprünglich beschlossen. Die Grünen-Spitze will aber lieber für einen späteren Atomausstieg stimmen, wenn dies mit einem möglichst breiten politischen Konsens geschehen kann. Der Ausgang des Parteitages ist völlig offen. Er gilt als richtungsweisend auch für die künftige Regierungsfähigkeit der Grünen im Bund.

Ströbele warnt vor Verlust der Glaubwürdigkeit

Hans-Christian Ströbele forderte, die Grünen sollten von ihren bisherigen Forderungen nicht abrücken und auf Verhandlungen mit der Koalition bestehen. "Wir können nicht dem Gesetzesantrag der Koalition zustimmen, ohne vorher wenigstens unsere Forderungen vorgebracht zu haben. Es geht schließlich um 1.528 Tage weniger Atomkraft", sagte Ströbele. Er warnte auch vor einem Verlust der Glaubwürdigkeit seiner Partei. "Wenn wir jetzt zustimmen, wird uns immer vorgehalten werden, dass wir das Ausstiegsdatum 2022 akzeptiert haben."

Der Bundestag stimmt am Donnerstag über die Gesetze zum Atomausstieg und zur Energiewende ab. Die Koalitionspläne für einen Ausbau der erneuerbaren Energien lehnen die Grünen indes geschlossen als unzureichend ab. Ihnen greifen die von Merkel geplanten Maßnahmen zur Förderung des Stroms aus erneuerbaren Energien als Ersatz für den Atomstrom zu kurz.