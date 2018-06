In dem Moment, in dem der Sonderparteitag der Grünen das erste und wohl einzige Mal zu kippen drohte, steckte sich Parteichefin Claudia Roth ein Kaugummi in den Mund. Vielleicht wollte sie ihre versteinerte Miene lockern, während die Rufe "Abschalten! Abschalten!" durch die Berliner Messehalle dröhnten. Kauend schaute sie vom Podium herunter.

Zuvor hatte der Partei-Linke Hans-Christian Ströbele gesprochen: Er könne nicht verstehen, warum die Grünen-Spitze dem schwarz-gelben Ausstiegsjahr 2022 zustimmen wolle, sagte er. Ströbele erinnerte daran, dass selbst die Grünen nach der Atomkatastrophe von Fukushima ihre Energiepolitik noch mal überdacht hätten. Und befanden, ein Ende der Atomenergie in Deutschland sei schon 2017 möglich.

Atomkraftwerke seien einfach "unendlich gefährlich", sagte Ströbele unter dem Jubel seiner Anhänger: "Fünf Jahre länger, das sind 1825 Tage zuviel." Seine Worte wurden ihm mit minutenlangem Applaus und zustimmenden Pfiffen gedankt. Zum ersten Mal an diesem langen Samstag erhoben sich die Delegierten nach einer Rede zu Standing-Ovations. Das hatten Claudia Roth und Jürgen Trittin zuvor nicht geschafft.

Diese für die Parteiführung schwierige Szene zeigt, wie zerrissen die Grünen sind, wenn es um den schwarz-gelben Atomausstieg geht. Seit ihrer Gründung kämpfen sie für ein Ende der Kernenergie in Deutschland. Angela Merkels Wende ist auch deshalb ein riesiger Erfolg für die Grünen. Doch mit der christlich-liberalen Koalition will man sich ungern gemein machen.

Sieben Stunden lang wurde debattiert und gestritten, ob man dem Atomausstieg im Bundestag zustimmen soll oder nicht. Lange war unklar, wie die eigenwillige Parteibasis am Ende entscheiden würde. Erst am Abend konnte die Parteiführung aufatmen: Die Basis setzte zwar einige Änderungen am Leitantrag für ein Ja im Bundestag durch, stimmte aber dann brav mit großer Mehrheit zu. Die Grünen-Führung hatte im Vorfeld alles gegeben, um einen möglichen Image-Schaden abzuwenden. Sie wollte verhindern, dass die Grünen beim Thema Atomausstieg als "Dagegen-Partei" dastehen.

"Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen", rief Fraktionschefin Renate Künast in ihrer Rede den Delegierten zu. Die Zustimmung im Bundestag sei nur der Anfang, aber die Laufzeitverlängerung würde damit endgültig rückgängig gemacht. "Und dann werden wir weiterkämpfen." Außerdem wolle man in Mecklenburg-Vorpommern in den Landtag einziehen und in Berlin regieren, sagte Künast. Leistet Euch keine Patzer, sollte das heißen.

Zuvor hatte bereits Claudia Roth die Basis eingeschworen: "Wir dürfen hier nicht geschwächt rausgehen." Früher seien die Grünen und Anti-AKW-Initiativen als "Spinner" abgetan worden. Jetzt steige eine konservative Regierung sogar noch früher aus der Kernenergie aus, als nach dem rot-grünen Atomkonsens ursprünglich vorgesehen war, sagte Roth.

Am Ende ließ sich die Basis trotz aller Zweifel überzeugen. "Die Kritiker haben inhaltlich recht, aber strategisch können wir uns das nicht leisten", sagte eine NRW-Genossin. "Alles andere würde uns spalten." Seit der Gründung sei sie bei den Grünen, natürlich wegen deren atomkritischer Haltung. Aber so sei das nun mal eben mit dem politischen Geschäft.

Die kritischen Anti-AKW-Initiativen hielten sich mit ihren angekündigten Protestaktionen während des Parteitages zurück. Am Morgen hatten sie die Delegierten, die sich klar zu einem Ja bekannt hatten, vor den Türen der Parteihalle noch ausgebuht. "Ihr werdet uns verraten", rief eine verärgerte Aktivistin. Im Saal hingegen blieb es ruhig. Die Organisation "ausgestrahlt" hatte ein paar Plakate aufgehängt. "Super-Gau in Brokdorf 2019?", stand dort geschrieben, es gab Sticker mit dem Joschka-Fischer-Spruch "I am not convinced". Im Saal hingegen blieb es ruhig.

Und so blieb nach der Abstimmung vor allem einer enttäuscht zurück. Jochen Stay , das Urgestein der Anti-AKW-Bewegung und Sprecher von "ausgestrahlt". Ein "Armutszeugnis" sei das alles, sagte er. "Die Inhalte entscheiden nicht mehr, nein, den größten Applaus gibt es bei dieser Partei inzwischen, wenn es um das Gewinnen von Wahlen geht."