Angela Merkel hat es nicht leicht derzeit. Eigentlich bringt die Kanzlerin mit dem Atomausstieg ja nun etwas auf den Weg, das die Mehrheit der deutschen Bevölkerung und auch alle Parteien im Bundestag wollen. Aber trotzdem wird sie von allen Seiten kritisiert.

Ihre eigene Partei, die CDU, hält ihr Wankelmütigkeit und mangelnde Kommunikation vor . Der Unmut innerhalb der Union ist so groß, dass selbst Merkels Generalsekretär Hermann Gröhe in einem Interview einräumt , dass die Partei Probleme mit ihrer "Glaubwürdigkeit" habe. Die FDP wiederum, Merkels Koalitionspartner, klagt über die mangelnde Kompromissbereitschaft der Kanzlerin. Brachial egoistisch habe sie sich in den Verhandlungen zum Atomausstieg durchgesetzt – und liberale Anliegen weitgehend ignoriert, so die Klage. Und die Opposition meckert über mangelnde Ambitionen beim Ausstieg, über spärliche Konsultation und über Ideendiebstahl. Schließlich hat Rot-Grün bekanntlich schon vor gut zehn Jahren beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen. Dafür waren sie stets scharf kritisiert worden, nicht zuletzt von den damaligen Oppositionsführern Merkel und Westerwelle.

Es gibt also vieles, was Merkel nun an diesem Donnerstag in ihrer Regierungserklärung sagen könnte. Sie könnte Fehler einräumen und inbrünstig für einen neuen gesellschaftlichen Konsens werben. Sie könnte die Opposition für ihre Nörgelei angreifen – und das eigene Lager hinter sich scharen. Sie könnte den Beschluss zum Atomausstieg philosophisch unterfüttern, wie es kürzlich ihr Umweltminister versucht hat . Sie könnte auch pathetisch werden, die historische Stunde würdigen und so die prall gefüllten Zuschauerbänke aufrütteln.

atomausstieg-energiewende Atom Der Atomausstieg sieht vor, dass die acht bereits abgeschalteten Atomkraftwerke vom Netz bleiben. Die Bundesnetzagentur soll aber bis September entscheiden, ob eines davon für den Fall von Stromengpässen bis 2013 in Bereitschaft bleibt. Die Reihenfolge der Abschaltungen der neun verbleibenden Meiler: 2015 Grafenrheinfeld, 2017 Gundremmingen B, 2019 Philippsburg II, 2021 Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen C, 2022 Isar II, Neckarwestheim II und Emsland. Aus rechtlichen Gründen sollen von stillgelegten AKW Stromproduktionsgenehmigungen auf neuere Meiler übertragen werden dürfen. Steuer Die Steuer auf neue Brennelemente bleibt bis 2016, sie bringt bei neun Kraftwerken nur noch 1,3 statt 2,3 Milliarden Euro jährlich. Pro Kraftwerk und Jahr müssen die Betreiber etwa 150 Millionen Euro zahlen. Müll Bis Jahresende 2011 soll es eine gesetzliche Regelung für das Lagern von Atommüll geben. Neben der Erkundung des Salzstocks in Gorleben, die bereits rund 1,5 Milliarden Euro gekostet hat, sollen weitere geologische Untersuchungen gemacht werden – womöglich bundesweit. Neben Salz könnten auch Tongesteine und mit Abstrichen Granit für hoch radioaktive Abfälle geeignet sein. Die Zeit drängt: Schon jetzt ist nicht vor 2030 mit einem Endlager zu rechnen. Neubau Mit einem Beschleunigungsprogramm sollen Kapazitäten von bis zu zehn Gigawatt Kraftwerksleistung gebaut werden, um den Wegfall der Atomkraftwerke aufzufangen. Unter anderem soll es mehr Gaskraftwerke geben. Bis 2020 müssen zudem bis zu 4.450 Kilometer neue Stromleitungen gebaut werden. Der Bund will die Bau- und Planungszeiten von gut zehn auf vier Jahre verkürzen und dazu mit einem Beschleunigungsgesetz Kompetenzen der Länder an sich ziehen. Sanierung Die Regierung will das Förderprogramm für energetische Gebäudesanierung mit zinsgünstigen Krediten auf 1,5 Milliarden Euro ab 2012 aufstocken. Zudem sollen wahrscheinlich ab 2013 jährlich zehn Prozent der Sanierungskosten von der Steuer abgesetzt werden können. Mieter sollen während dieser Sanierungen nicht mehr die Miete kürzen können; bis zu elf Prozent der Kosten können auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden – diese beiden Punkte müssen aber noch in einer Mietrechtsreform fixiert werden. Ökoenergie Der Fonds zur Förderung der Ökoenergie wird neu aufgesetzt, da die Zahlungen der Konzerne wegen der Rücknahme der Laufzeitverlängerung entfallen. Nun soll das Geld aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten komplett hineinfließen. Die Regierung erwartet ab 2013, wenn der Zertifikate-Handel voll startet, jährlich bis 3,3 Milliarden Euro. Die Regierung will, dass die Ökoenergien schneller marktfähig werden und daher die Subventionen langsam zurückfahren. 2011 sind es rund 13 Milliarden Euro nur an Förderung, die die Verbraucher über den Strompreis mitzahlen. Die Vergütungen für Solarstrom sollen um bis zu 24 Prozent bis 2012 sinken. Für Windstrom an Land soll es 1,5 Prozent weniger geben, derzeit gibt es neun Cent pro Kilowattstunde Anfangsvergütung. Für die bisher kaum vorhandene Windkraft auf See soll die Vergütung um zwei auf 15 Cent steigen – garantiert für zwölf Jahre. Für die Gewinnung von Windenergie soll es in allen Ländern einheitliche Kriterien für Höhengrenzen und die Ausweisung geeigneter Flächen geben. Geplant ist der Austausch älterer Windräder durch leistungsstärkere. Genehmigungsverfahren für den Ausbau auf See werden beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gebündelt. Industrie Die energieintensive Industrie (etwa die Chemiebranche) soll nicht übermäßig belastet werden. Für rund 4.000 mittelständische Betriebe soll es einen Ausgleich von insgesamt einer halben Milliarde Euro geben.

Aber nichts davon macht Merkel. Ihre 30-minütige Rede ist eine ebenso biedere, wie öde Zusammenfassung von Altbekanntem. Entsprechend spärlich und pflichtschuldig ist der Applaus aus den eigenen Reihen. Viele schwarz-gelbe Abgeordnete beschäftigen sich nach wenigen Minuten Merkel-Rede mit ihren Handys oder Arbeitsmappen. Nicht mal aus der Opposition provoziert sie allzu viele empörte Zwischenrufe. Es ist eine Rede, typisch für Merkels Regierungsstil der vergangenen Wochen: farb- und kraftlos, alles andere als begeisternd, aber auch nicht wirklich anstößig.

Größtenteils liest sie vom Blatt ab, anders als Vize-Kanzler Rösler, der nach Merkel dran ist und komplett frei spricht. Die Kanzlerin klammert sich bei wichtigen Reden gern an ihr Manuskript. Ihre Lesestimme erinnert bisweilen an den Beruf ihres Vaters: Er war Pfarrer. Merkels Sätze vom "Einschnitt für die Welt", den Fukushima bedeutet, von "von einer neuen Bewertung des Restrisikos", klingen wie eine uninspirierte Predigt – und sediert damit das Plenum.

In den nächsten Passagen klingt ihr erlernter Berufsstand durch. Merkel, die Naturwissenschaftlerin, rattert eine lange Kolonne an Zahlen und Fachbegriffen herunter. Es geht um Prozentsätze, um Gigawattstunden, um Planungsbeschleunigungsgesetze, um Förderpraxen und um Monitoringprozesse. Selbst die eifrigsten Kanzlerinnenbeklatscher ermüden irgendwann.