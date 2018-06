Studenten sind schon ein undankbares Völkchen. Da befreit sie der neue Hamburger Senat von den Studiengebühren, gegen die sie jahrelang so eifrig protestiert haben. Aber wie reagieren die Jungakademiker darauf? Mit Dankbarkeit? Von wegen! Sie protestieren weiter, lauter und wilder als in den Jahren zuvor. Diesmal ziehen sie zu Zehntausenden durch die Hansestadt, campen auf dem Rathausmarkt und halten Schilder in die Luft, auf denen der neue Erste Bürgermeister Olaf Scholz mit einem "Bildungsmörder" verglichen wird.

Was geschehen ist? Eigentlich nicht viel. Zumindest sieht Scholz selbst das so: Seine SPD-Regierung habe den Etat für die Universitäten nicht gekürzt, wie Studenten und Professoren nun skandieren. Sie habe ihn nur nicht erhöht gegenüber den Haushaltsplänen der Vorgängerregierung. Und, darauf legt Scholz Wert, das habe er auch im Wahlkampf nie versprochen.

Das ist Interpretationssache. Viele Studenten haben noch genau im Ohr, wie Scholz im Wahlkampf Investitionen in Bildung als "Zukunft der Stadt" pries. Sie schlussfolgerten daraus, dass er nicht nur das Mittagessen in Kitas kostenfrei machen und die Ganztagesschulen ausbauen wollte, wie bereits angeleiert, sondern eben auch, dass der Senat mehr Geld für die klammen Universitäten locker macht.

Auch andere Gruppen, die den Machtwechsel in der Hansestadt herbeigesehnt haben, fühlen sich nun geprellt – oder weisen zumindest lautstark auf ihre Wünsche hin. Die Beamten protestierten gegen Weihnachtsgeld-Kürzungen. Die Umweltschützer vom BUND warnen, dass Hamburg den Titel "Umwelthauptstadt" wieder verlieren könnte, weil der Scholz-SPD ein ordentliches Wirtschaftswachstum im Zweifel wichtiger sei als die Einhaltung von Klimaschutzzielen.

Selbst an der SPD-Basis wächst der Unmut: Der Bezirk Wandsbek trauert öffentlich der Stadtbahn hinterher, dem alten Wunschprojekt der Grünen, dem Scholz eine Absage erteilt hat. Andere vermissen im Regierungsprogramm die "sozialdemokratische Handschrift". In Partei und Fraktion verabreden diverse Genossen derzeit geheime Treffen, berichtet ein Insider. Sie tüfteln an Strategien, wie sie dem wachsenden Unmut der Anhänger begegnen sollen.

Scholz hat diese Nörgelei bisher noch nicht geschadet. Nach gut 100 Tagen im Amt genießt er nach wie vor große Sympathien der Lokalmedien und Bürger: Einer aktuellen Umfrage zufolge käme die SPD nach wie vor auf 47 Prozent. Die meisten Hamburger sind mit ihrem neuen Bürgermeister ausgesprochen zufrieden. Scholz, beileibe kein Top-Rhetoriker , gilt als geerdet und vernünftig.

Auffallend auch, wie milde die Kritik von CDU und FDP zur ersten Zwischenbilanz ausfiel. "Ideenmangel" war fast das härteste, was die Opposition vorzuwerfen hatte. Ähnlich harmlos ist der Hamburger Boulevard derzeit. Sie alle wissen: An Scholz und der SPD führt in absehbarer Zeit kein Weg vorbei.