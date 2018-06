Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und die Muslime werden nicht warm miteinander. Dabei waren die Islamverbände am Freitag zum wiederholten Mal zum Gespräch mit dem Minister geladen. Doch der Anlass war für die Muslime kein erfreulicher: Friedrich hatte einen sogenannten Präventionsgipfel zum Kampf gegen den islamistischen Extremismus angekündigt.

Dem CSU-Innenminister schwebt eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Staat und Muslimen vor. Die Islamgläubigen sollen wachsamer gegenüber ihren Mitmenschen sein. Doch die Sie fühlen sich von Friedrich unter Generalverdacht gestellt. Mit ihrem Innenminister wollten die Verbandsvertreter eigentlich über Islamfeindlichkeit und Integrationsprobleme sprechen, wie es der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, ausdrückt. Doch Friedrich redet lieber von "Gegenmaßnahmen", die seine Sicherheitsbehörden gegen junge muslimische Gewalttäter ergreifen könnten.

Die Islamverbände arbeiten seit 2005 mit dem Bundesverfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt zusammen. So konnte der Innenminister im Anschluss an das Treffen auch nicht schlüssig erklären, welche Kooperationen noch ausgebaut werden müssen. Er kündigte Symposien, einen gemeinsamen Internetauftritt und eine engere Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium bei Präventionsprojekten an. Wirklich Neues brachte der Präventionsgipfel demnach nicht.

Niemand bestreitet, dass es in Deutschland islamistische Jugendliche gibt. Sie haben sich über das Internet extremistischen Netzwerken angeschlossen, glauben der Propaganda von selbsternannten "Gotteskriegern". Vor allem salafistische Prediger bieten den Jugendlichen vermeintlich einfache Antworten auf alle Fragen des Lebens: "Eigenständiges und kritisches Denken ist weder erforderlich noch erwünscht", formuliert es der NRW-Verfassungsschutz.

Etwa vier Millionen Muslime leben hierzulande, die Sicherheitsbehörden gehen von etwa 36.000 Anhängern islamistischer Organisationen aus. 1000 davon beobachten Verfassungsschutz und Polizei, 130 gelten als sogenannte Gefährder – Personen, die verdächtigt sind, einen islamistischen Anschlag zu planen.

Sicherheitsexperten halten das für ein eher geringes Potenzial: "Die Zahl der Rechtsextremisten ist sicher weit größer als die der Jugendlichen, die in den Islamismus abgleiten könnten", sagt der Hannoveraner Kriminologe Christian Pfeiffer. Die Verfassungsschützer zählten 2009 etwa 27.000 Rechtsextremisten, darunter 9000 gewaltbereite. Pfeiffer warnt dennoch davor, diese Minderheit der islamistischen Gefährder zu vernachlässigen – vor allem die Anhänger der Salafisten, jenen extrem korantreu lebenden Muslimen.