Wenn Bundesumweltminister Röttgen so weiter macht, könnten ihm bald die Superlative ausgehen. Denn wie lässt sich das noch übertreffen, was er zur Verhandlungslage um ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle sagte? Eine "gesellschaftliche Befriedung“ sei eingetreten, eine "totale Veränderung der bisherigen jahrzehntelangen Kampflage im Thema Endlagerung“. Hat der Umweltminister etwa einen Weg gefunden, nach dem Streit um die Atomkraft auch den uralten Gorleben-Streit zu beenden?

Fraglich. Denn der Weg bis zum Konsens über einen Endlager-Standort ist noch unendlich weit. Bisher formulierte die Regierung nur Absichtserklärungen: Es soll ein "Verfahren zur Ermittlung allgemeiner geologischer Eignungskriterien und möglicher alternativer Entsorgungsoptionen" geben – auf Wunsch der Länder wird noch 2011 ein Gesetzesvorschlag kommen , der eine ergebnisoffene, bundesweite Standortsuche vorsieht. Gorleben, da legte sich der Minister fest, werde wie bisher erkundet.

Offenbar ist man sich im schwarz-gelben Lager nicht einig über Röttgens Vorstoß. Kurz nach dem Ausstiegsbeschluss der Koalition hatte Bayerns Ministerpräsident Seehofer gefordert, ganz Deutschland müsse auf der Suche nach einem Endlager "neu ausgeleuchtet" werden. Nur Stunden später säte Seehofers Umweltminister Markus Söder Zweifel an dessen Ernsthaftigkeit, als er seinen Chef mit den Worten ergänzte, Bayern entziehe sich zwar keiner "allgemeinen geologischen Untersuchung", doch der Freistaat käme ganz sicher nicht für ein Endlager infrage.

Mit der Ansicht, dass Granit oder süddeutscher Ton nicht geeignet seien, wehren sich die Bayern seit Langem gegen eine Einbeziehung in die Standortsuche. Experten widersprechen: Das Auswahlverfahren sei auch "für Bayern anzuwenden", heißt es im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) . Auch im – ebenfalls von Union und FDP regierten – Niedersachsen löste Söders Einwurf Befremden aus. Söder solle die Eignungskriterien den Wissenschaftlern überlassen, sagte Umweltminister Sander (FDP), in dessen Bundesland auch Gorleben liegt. "Im übrigen sollte er sich bei seinem Ministerpräsidenten erkundigen, der ganz andere Signale gegeben hat."

Doch Söder ist nicht sicher der Einzige in der Union, der nach dem Atomausstieg nun nicht auch noch in der Gorleben-Frage klein beigeben will. Der frühere CSU-Chef Erwin Huber etwa ging Seehofer an, dessen Gorleben-Wende sei "nicht im Interesse Bayerns und nicht im Interesse der CSU". Max Straubinger, Vizechef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, fügte hinzu: “Ich kann nicht verstehen, warum wir jetzt wieder die Debatte um den Standort für ein Endlager eröffnen."

Ein Dilemma für Röttgen. Denn will die Bundesregierung den angestrebten Konsens mit SPD und Grünen erreichen, wird sie präziser angeben müssen, wie sie sich den Neustart der Endlagerdebatte vorstellt. Das würde auch die Frage auf die Tagesordnung heben, ob Gorleben nach jahrzehntelangem Widerstand an der Suche überhaupt noch beteiligt werden soll. Zwar ist aus der SPD Zustimmung zu einer Standortsuche unter Einschluss Gorlebens hören. Doch stellte die SPD-Obfrau im Gorleben-Untersuchungsausschuss, Ute Vogt, auch schon fest, Gorleben sei "aus dem Rennen".

Die Grünen sind beim Thema ohnehin humorlos, ein Sonderparteitag soll über das weitere Vorgehen entscheiden. Silvia Kotting-Uhl, atompolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, verlangte, die Erkundung Gorlebens müsse sofort gestoppt werden, damit nicht weiter Fakten geschaffen würden. Bei den Grünen erinnert man sich daran, dass Röttgen schon im vergangenen Herbst – folgenlos – eine Erkundung alternativer Lagermedien angekündigt habe.