"Historisch" – noch bevor Norbert Röttgen zu sprechen beginnt, flattert das Wort schon durch die Luft. Die Leiterin des Forschungszentrums für Umweltpolitik gebraucht es mehrfach zur Begrüßung: Welch Ehre, dass der Umweltminister nach dem "sehr historischen Tag" gestern nun persönlich vorbeischaue. "Wirklich historisch", was die Regierung geleistet habe.

Röttgen ist ebenfalls ein Freund großer Worte. In den ersten Sätzen seiner Rede misst er der Kabinettsentscheidung über die Energiewende vom Vortag eine "nationale Bedeutung" und "globale Relevanz" zu. Seine Rede ist mit "Aufbruch in ein neues Energiezeitalter" überschrieben.

Der Umweltminister ist das Gesicht dieses Aufbruchs – weg von der Atomenergie, hin zu erneuerbaren Energieträgern. Sein Ministerium hat beim neuen Mega-Projekt von Schwarz-Gelb die Federführung. Früher als andere in seiner Partei hat Röttgen den Umstieg auf erneuerbare Energien befürwortet. Manche in der CDU bezeichnen ihn deshalb als Gewinner der Atomwende. Andere verweisen darauf, dass Röttgen die umstrittene und von der Opposition erbittert bekämpfte Atom-Laufzeitverlängerung vom Vorjahr ebenfalls mitgetragen hat. Sie sehen ihn ihm eher einen "Wendehals".

So oder so, ein historischer Paradigmenwechsel bedarf jedenfalls einer Erklärung, oder noch besser: einer historischen Rede. Kanzlerin Angela Merkel ist diese bislang schuldig geblieben, Röttgen scheint gewillt, sie an diesem Dienstagabend zu halten. Er hat einen würdigen Rahmen gewählt, den Hörsaal A 1 der Freien Universität Berlin, in dem die Geburtstagsfeier des Forschungszentrums stattfindet. Auch Merkel oder der frühere Umweltminister Joschka Fischer haben für Grundsatzreden gern die Berliner Unis besucht.

atomausstieg-energiewende Atom Der Atomausstieg sieht vor, dass die acht bereits abgeschalteten Atomkraftwerke vom Netz bleiben. Die Bundesnetzagentur soll aber bis September entscheiden, ob eines davon für den Fall von Stromengpässen bis 2013 in Bereitschaft bleibt. Die Reihenfolge der Abschaltungen der neun verbleibenden Meiler: 2015 Grafenrheinfeld, 2017 Gundremmingen B, 2019 Philippsburg II, 2021 Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen C, 2022 Isar II, Neckarwestheim II und Emsland. Aus rechtlichen Gründen sollen von stillgelegten AKW Stromproduktionsgenehmigungen auf neuere Meiler übertragen werden dürfen. Steuer Die Steuer auf neue Brennelemente bleibt bis 2016, sie bringt bei neun Kraftwerken nur noch 1,3 statt 2,3 Milliarden Euro jährlich. Pro Kraftwerk und Jahr müssen die Betreiber etwa 150 Millionen Euro zahlen. Müll Bis Jahresende 2011 soll es eine gesetzliche Regelung für das Lagern von Atommüll geben. Neben der Erkundung des Salzstocks in Gorleben, die bereits rund 1,5 Milliarden Euro gekostet hat, sollen weitere geologische Untersuchungen gemacht werden – womöglich bundesweit. Neben Salz könnten auch Tongesteine und mit Abstrichen Granit für hoch radioaktive Abfälle geeignet sein. Die Zeit drängt: Schon jetzt ist nicht vor 2030 mit einem Endlager zu rechnen. Neubau Mit einem Beschleunigungsprogramm sollen Kapazitäten von bis zu zehn Gigawatt Kraftwerksleistung gebaut werden, um den Wegfall der Atomkraftwerke aufzufangen. Unter anderem soll es mehr Gaskraftwerke geben. Bis 2020 müssen zudem bis zu 4.450 Kilometer neue Stromleitungen gebaut werden. Der Bund will die Bau- und Planungszeiten von gut zehn auf vier Jahre verkürzen und dazu mit einem Beschleunigungsgesetz Kompetenzen der Länder an sich ziehen. Sanierung Die Regierung will das Förderprogramm für energetische Gebäudesanierung mit zinsgünstigen Krediten auf 1,5 Milliarden Euro ab 2012 aufstocken. Zudem sollen wahrscheinlich ab 2013 jährlich zehn Prozent der Sanierungskosten von der Steuer abgesetzt werden können. Mieter sollen während dieser Sanierungen nicht mehr die Miete kürzen können; bis zu elf Prozent der Kosten können auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden – diese beiden Punkte müssen aber noch in einer Mietrechtsreform fixiert werden. Ökoenergie Der Fonds zur Förderung der Ökoenergie wird neu aufgesetzt, da die Zahlungen der Konzerne wegen der Rücknahme der Laufzeitverlängerung entfallen. Nun soll das Geld aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten komplett hineinfließen. Die Regierung erwartet ab 2013, wenn der Zertifikate-Handel voll startet, jährlich bis 3,3 Milliarden Euro. Die Regierung will, dass die Ökoenergien schneller marktfähig werden und daher die Subventionen langsam zurückfahren. 2011 sind es rund 13 Milliarden Euro nur an Förderung, die die Verbraucher über den Strompreis mitzahlen. Die Vergütungen für Solarstrom sollen um bis zu 24 Prozent bis 2012 sinken. Für Windstrom an Land soll es 1,5 Prozent weniger geben, derzeit gibt es neun Cent pro Kilowattstunde Anfangsvergütung. Für die bisher kaum vorhandene Windkraft auf See soll die Vergütung um zwei auf 15 Cent steigen – garantiert für zwölf Jahre. Für die Gewinnung von Windenergie soll es in allen Ländern einheitliche Kriterien für Höhengrenzen und die Ausweisung geeigneter Flächen geben. Geplant ist der Austausch älterer Windräder durch leistungsstärkere. Genehmigungsverfahren für den Ausbau auf See werden beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gebündelt. Industrie Die energieintensive Industrie (etwa die Chemiebranche) soll nicht übermäßig belastet werden. Für rund 4.000 mittelständische Betriebe soll es einen Ausgleich von insgesamt einer halben Milliarde Euro geben.

Allerdings: Ein Gassenfeger ist der Umweltminister noch nicht. Der Hörsaal ist nur halbvoll, die oberen Reihen komplett leer. Das nahende Semesterende, die Bullenhitze, das parallel laufende Länderspiel – als Student hat man viele Gründe, dem Campus fern zu bleiben. Auch Journalisten sind kaum da. Und selbst der Uni-Präsident geht nach kurzer Laudatio. Röttgen und die Forscher bleiben nahezu unter sich in dem Gebäudekomplex, der "Rostlaube" heißt und so alt ist wie viele AKWs in Deutschland. Beide standen mal für Futurismus und Aufbruch. Heute wirkt der oval geschwungene, hellholzige Hörsaal ähnlich antiquiert wie die Meiler in Krümmel oder Biblis.

Von solchen Äußerlichkeiten lässt sich Röttgen aber nicht beirren. Pathetisch kündigt er an, "bei weitem" über mehr sprechen zu wollen als über eine "energiepolitische Fachfrage". Ihm gehe es um "Grundsatzfragen", die künftigen Entwicklungen in Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik betreffend.

Was folgt, sind aber nicht nur Superlative und Hochglanzwörter. Röttgens 45-minütige Rede enthält viele komplexe Gedanken, wie man sie im Bundestag oder auf Parteitagen selten hört. Sie zeugen von tiefer Detailkenntnis und intellektueller Reflektion. Manche Sätze gebraucht er öffentlich vermutlich zum ersten Mal. Sie kommen tastend daher. Nicht so geschliffen wie andere Versatzstücke, die er als versierter Rhetoriker natürlich auch drauf hat.