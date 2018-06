Die Diskussion um die Stasi-Belastung von Politik und Verwaltung in Brandenburg erhält neue Nahrung: Der brandenburgische Landtag veröffentlichte ein Gutachten zweiter Wissenschaftler, das die Stasi-Aufarbeitung im Lande kritisch beleuchtet.

Die Autoren, die frühere Leiterin der Außenstelle Potsdam der Stasi-Unterlagenbehörde, Gisela Rüdiger, und der Stasi-Experte Hanns-Christian Catenhusen, halten den Umgang mit Stasi-belasteten Personen in Landtag und Behörden für unzureichend. Im Zentrum der Diskussion steht auch der frühere SPD-Minsterpräsident Manfred Stolpe.

Rüdiger und Catenhusen belasten den einstigen Kirchenfunktionär. "Die Angaben über einen Decknamen, die Stasi-Führungsoffiziere, erhaltene Geschenke und Auszeichnungen, das Vorhandensein von Treffberichten in den Stasi-Unterlagen und die zumindest teilweise Einhaltung der Konspiration bestätigen auch ohne den Beweis der formalen Verpflichtung das Vorliegen der Kriterien für eine aktive Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsdienst", heißt es in dem Gutachten, das die Enquete-Kommission zu den Folgen der DDR-Diktatur am Freitag präsentiert und diskutiert.

Stolpe hatte vor Jahren vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten, dass er nicht als Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi (IM) bezeichnet werden darf. Er gab jedoch enge Kontakte zu Verantwortlichen des DDR-Machtapparats und damit auch in den Spitzeldienst zu. Er hatte dies stets damit begründet, für die Kirche sei es unvermeidbar gewesen, für die Lösung von Problemen mit dem MfS zu sprechen: etwa, um Bedrängte zu schützen oder Inhaftierte freizubekommen. Selbst der Kirchenleitung ging das zu weit: Wäre das Ausmaß seiner Gespräche mit dem MfS damals bekannt gewesen, so hätte es kirchenintern zweifellos eine "kontroverse Diskussion darüber gegeben, ob dies mit dem Auftrag der Kirche zu vereinbaren ist", urteilte Stolpes früherer Arbeitgeber 1992.

Ein Untersuchungsausschuss des Landtags schloss sich Anfang der neunziger Jahre aber Stolpes Argumentation an, die Gespräche seien unverzichtbar gewesen. "Stolpe war es gelungen, eine völlig neue Sichtweise auf das MfS und ihre Inoffiziellen Mitarbeiter durchzusetzen", sagt der Berliner SPD-Politiker und Stolpe-Kritiker Stephan Hilsberg heute.

Die beiden Gutachter bemängeln auch den Umgang des Landtags mit Stasi-belasteten Abgeordneten. Im Zuge der Aufarbeitung seien die Kriterien aufgeweicht worden, nach denen Stasi-Verstrickungen beurteilt werden sollten, schreiben sie. In den Gesprächen der Stasi-Aufklärer mit den Belasteten vereinbarte man "einen eigenen Katalog mit Kriterien", die eine "aktive Zusammenarbeit" mit der Stasi belegen sollte. Das sei durch das Parlament so nicht abgesichert gewesen und widersprach demnach dem Landtagsbeschluss, der in allen Fällen von Belastung den Verzicht auf das Mandat vorsah, kritisierten Rüdiger und Catenhusen.

Ursache war die von Stolpe betriebene Art der Stasi-Aufarbeitung. Die Kirche und die von ihm geführte SPD plädierten für Milde im Umgang mit den Regimetreuen Der Grund: "Viele ehemals in staatlichen Stellen Tätige zeigten eine ausgeprägte Bereitschaft, beim Neuanfang mitzuwirken", erinnert sich Ulrich Schröter , der als Oberkirchenrat an der Stasi-Aufarbeitung beteiligt war.