Unter den Ministerpräsidenten der Union gibt es Widerstand gegen die Steuersenkungspläne der schwarz-gelben Koalition. Die Regierungschefs von Thüringen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland lehnen solche Entlastungen ab. Dafür sei jetzt der falsche Zeitpunkt.

Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller (CDU) kündigte an, seine schwarz-gelb-grüne Regierung werde im Bundesrat den Plänen nicht zustimmen. Diese würden es unmöglich machen, die Schuldenbremse einzuhalten, sagte Müller. Die finanzielle Lage des Bundes und der Länder sei nach wie vor schwierig und lasse keinen Spielraum.

Ähnlich äußerte sich die Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht: "Für Steuersenkungen ist das nicht der richtige Zeitpunkt; das geht jetzt nicht", sagte sie. "Man darf Aufschwung nicht mit Überschwang beantworten." Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte: "Für solche Steuergeschenke fehlt mir nicht nur das Verständnis, sondern es fehlt uns allen dazu der Spielraum. Bund, Länder und Kommunen sind hoch verschuldet."

Für die Bundesländer geht es um Milliarden. Sollte die Koalition ihre angedachten Pläne umsetzen und in den kommenden Monaten Steuerentlastungen von mehreren Milliarden Euro beschließen, würde das auch Löcher in die Landeshaushalte reißen. Die Bundesländer erhalten 42,5 Prozent des Aufkommens aus der Einkommenssteuer – bei zehn Milliarden Euro geht es also um rund vier Milliarden für die Länder.

Aus Regierungskreisen hatte es zuvor geheißen, die Entlastung der Bürger solle auf einer Kabinettssitzung Anfang Juli verkündet werden. Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte die Pläne am Mittwoch das erste Mal bestätigt. Laut dem CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach strebt die Koalition eine jährliche Entlastung der Arbeitnehmer ab 2013 um jährlich rund zehn Milliarden Euro an.

Mit den Plänen wolle man vermeiden, dass den Arbeitnehmern im aktuellen Aufschwung weniger in der Tasche bleibe als bisher, hieß es aus Koalitionskreisen. Grund ist die sogenannte Kalte Progression. Dabei handelt es sich um eine Art heimliche Steuererhöhung – Lohnzuwächse werden durch die höhere Einkommensteuerbelastung zu großen Teilen aufgezehrt.

Dieser Effekt ist tatsächlich nicht ganz unerheblich. Der Ökonom Alfred Boss vom Kieler Institut für Weltwirtschaft schätzt, dass allein durch die Kalte Progression in diesem Jahr rund 4,7 Milliarden Euro mehr in die Staatskasse fließen. Im kommenden Jahr könnten es sogar 4,8 Milliarden Euro sein. Sollte die Koalition eine Entlastung von rund zehn Milliarden Euro beschließen, verhindere sie nur, dass es de facto zu Steuererhöhungen komme, sagt der Ökonom.

Boss, der im Kreis der Steuerschätzer sitzt, sieht auch keinen Konflikt mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Weil der Finanzminister seine Berechnungen des strukturellen Defizits zuletzt nicht an die bessere Konjunkturlage angepasst habe, sei er nun in der "komfortablen Situation", Steuergeschenke verteilen zu können – falls er das denn wolle.

Am Widerstand des Finanzministers kann der Plan noch scheitern. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es lediglich, man werde schauen, "was machbar ist". Für den Vorstoß spricht hingegen, dass selbst jene in der Koalition, die bislang strikt gegen Steuersenkungen waren, sich mit dem jüngsten Vorstoß anfreunden können. Der junge CDU-Abgeordnete Jens Spahn sagt etwa, dass er es "okay" finde, wenn die Koalition bei der Kalten Progression etwa tue. "Für alles andere muss die Haushaltskonsolidierung strikten Vorrang haben, da wäre Steuersenken auf Pump für uns Jüngere ein klares Tabu", sagt er ZEIT ONLINE.

Ökonomen wie Gustav Horn vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung bewerten die Pläne der Koalition derweil kritisch: "Die Steuersenkungen kommen zu einem falschen Zeitpunkt", sagt Horn im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Die Koalition solle lieber den Aufschwung nutzen, um die Schulden abzubauen und für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Konjunkturpolitisch habe die Kalte Progression auch etwas Gutes: "Sie verhindert das Überschäumen der deutschen Wirtschaft." Horn wirft der Regierung außerdem vor, den Bürgern nicht die Wahrheit zu sagen. Schwarz-Gelb ginge es mehr darum, den Staat nach der Krise wieder zurückzudrängen, als den Arbeitnehmern etwas zurückzugeben.