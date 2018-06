Was hat eigentlich die Atomkatastrophe von Fukushima mit den Überhangmandaten zu tun? Zugegeben, auf den ersten Blick sehr wenig, auf den zweiten Blick jedoch sind beide Paradebeispiele für die Art und Weise, mit der die jetzige Regierungskoalition mit Problemen umgeht, insbesondere den sogenannten Restrisiken.

Vereinfacht gesagt sind Restrisiken Gefahren, von denen man glaubt, dass man sich erlauben kann, sie zu ignorieren. Im Falle der Atomkraft ist dies der GAU, eine Gefahr, die der Regierung ohne Weiteres vernachlässigbar erschien, bis sie durch Fukushima eines anderen belehrt wurde.

Man kann sich zurzeit manchmal des Gedankens nicht erwehren, die jetzige Regierung sei geradezu darum bemüht, es zu einem Markenzeichen ihrer Politik werden zu lassen, mit aller Entschiedenheit die Probleme zu bekämpfen, die sie selbst zuvor verursacht hat. Im Moment hat die Regierungskoalition jedenfalls ein weiteres Problem geschaffen, das nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten der Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, durchaus das Zeug dazu hat, eine "Staatskrise" hervorzubringen.

Die Union nimmt mit ihrer Weigerung, bei der Neuregelung des Wahlrechts die Überhangmandate zu beseitigen, eine Legitimationskrise zukünftiger Regierungen in Kauf. Derzeit beraten die Parteien über die Formulierung eines neuen Bundeswahlgesetzes, da sie aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2008 zu dem sogenannten negativen Stimmgewicht dazu verpflichtet sind, bis Ende Juni ein neues Wahlgesetz vorzulegen, das diesen absurden Effekt verhindert.

Beim negativen Stimmgewicht handelt es sich um den Effekt, dass eine Partei weniger Sitze bekommen kann, wenn sie mehr Stimmen erhält, und umgekehrt. Das negative Stimmgewicht ist eng verknüpft mit den Überhangmandaten, die entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewinnt, als ihr dort nach ihrem Zweitstimmenanteil zustehen würden. Der einfachste Weg, das negative Stimmgewicht zu beseitigen, bestünde daher darin, die Entstehung von Überhangmandaten zu verhindern oder zumindest deren Effekt zu neutralisieren. SPD, Grüne und Linke haben inzwischen jeweils einen Gesetzesentwurf in diesem Sinn vorgelegt. Lediglich die Regierungsparteien haben sich noch zu keinen Entwurf durchringen können. Damit ist klar, dass die vom Verfassungsgericht gesetzte Frist nicht mehr einzuhalten ist.

Negatives Stimmgewicht Überhangmandate Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in den Wahlkreisen eines Bundeslandes durch Erststimmen mehr Direktmandate für den Bundestag erzielt, als ihr dort eigentlich Abgeordnete zustehen. Die Zahl der Abgeordneten eines Bundeslandes im Bundestag soll sich hauptsächlich durch den Zweitstimmenanteil einer Partei bemessen. Ein Abgeordneter, der in seinem Wahlkreis direkt gewählt wurde, darf aber in jedem Fall in den Bundestag einziehen. Er hat ein Überhangmandat, also einen zusätzlichen und bisher nicht für andere Parteien ausgeglichenen Sitz. Bisher wurde aus den bundesweiten Zweitstimmen einer Partei deren Sitzzahl im Bundestag berechnet. Diese Sitze für eine Partei wurde dann auf die Landesverbände verteilt. Union und FDP hatten im neuen Wahlgesetz anderes beschlossen: Zunächst sollte anhand der Zahl der Wähler in einem Bundesland ermittelt werden, wie viele Abgeordnete dieses Land insgesamt in den Bundestag entsendet. Diese Mandate sollten dann auf die Parteien verteilt werden. Damit hätte jedes Bundesland seine Volksvertreter separat gewählt. Die Stärke eines Bundeslandes im Bundestag wäre abhängig gewesen von der Wahlbeteiligung statt von der Zahl der Wahlberechtigten. Dies hat das Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt, weil es das negative Stimmgewicht befördert. Negatives Stimmgewicht Von einem negativen Stimmgewicht spricht man, wenn eine Partei durch weniger Stimmen Mandate hinzugewinnt – oder Mandate verliert, wenn sie mehr Stimmen bekommt. Bei Bundestagswahlen ist das schon mehrfach geschehen. Nach Berechnungen von wahlrecht.de hätte beispielsweise bei der Wahl 2002 die SPD ein Bundestagsmandat hinzugewonnen, hätten alle 46.322 SPD-Wähler eines bestimmten Wahlkreises nicht gewählt. Am 3. Juli 2008 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das negative Stimmgewicht beseitigt werden muss. Anstoß für das Urteil war die Dresdner Nachwahl zur Bundestagswahl 2005. Hätte die CDU dort rund 40.000 Zweitstimmen hinzugewonnen, hätte sie wegen des damals gültigen Zweitstimmen-Verteilungsschlüssel im Ergebnis weniger Abgeordnete in den Bundestag geschickt. Die schwarz-gelbe Koalition wollte das negative Stimmengewicht beseitigen, hat es aber mit seiner Wahlrechtsreform nur verstärkt, wie das Bundesverfassungsgericht urteilte. Die SPD hat ein Beispiel errechnet: Hätte das neue Wahlrecht bereits 2009 gegolten, hätten Verluste von rund 12.500 Stimmen für die Linkspartei in Bayern dazu geführt, dass die Partei ein Mandat mehr im Bundestag bekommen hätte. Das Land Bayern hätte wegen der niedrigeren Zahl der Wähler einen Abgeordneten weniger ins Parlament entsandt. Das Bundestagsmandat wäre über den Verteilungsschlüssel an Nordrhein-Westfalen gegangen, wo es der Linkspartei zugestanden hätte. Jetzt steht wieder alles auf Anfang. Das von Schwarz-Gelb reformierte Wahlrecht ist verfassungswidrig. Das Höchste Gericht hat vorgegeben, dass die Zahl der Überhangmandate künftig nur noch maximal 15 betragen darf, und dass das negative Stimmgewicht auch bei der Zweitstimmenverteilung endlich beseitigt werden muss.

Der Hintergrund dieser Untätigkeit der Regierungskoalition besteht darin, dass die Union als einzige Partei gerne an den Überhangmandaten festhalten möchte und sich in diesem Punkt anscheinend auch nicht mit der FDP zu einigen vermag. Es ist nicht schwer, eine Erklärung für dieses Verhalten zu finden. Derzeit profitiert die Union massiv von ihren 22 Überhangmandaten (zu Beginn der Legislaturperiode waren es sogar 24; zwei Abgeordnete schieden aber seither aus, ihre Plätze wurden nicht neu besetzt). Offensichtlich beabsichtigt die Partei der Kanzlerin, diesen Vorteil auch in künftigen Wahlen für sich verbuchen zu können.

Angesichts der schlechten Regierungsbilanz und der katastrophalen Umfragewerte ist es menschlich durchaus verständlich, dass führende Unionspolitiker damit liebäugeln, sich durch das Wahlsystem zusätzliche Sitze und womöglich sogar Mehrheitsmöglichkeiten zu verschaffen, die die Union aufgrund des Wählerwillens wohl auch nach ihrer eigenen Überzeugung nicht mehr erreichen kann. Doch in ihrem Verhalten drückt sich damit nicht nur ein erstaunlicher Mangel an Respekt gegenüber dem Verfassungsgericht aus, sondern vor allem gegenüber dem Wählerwillen und dem Ideal der Demokratie. Denn die Union ist bereit, für den eigenen Vorteil das Restrisiko einer veritablen Legitimationskrise in Kauf zu nehmen.