Bereits heute finanzieren die reichen Länder den größten Teil des EU-Haushalts, und hohe Summen fließen als Subventionen in die ärmeren Staaten (wenngleich die Reichen auch Geld aus Brüssel erhalten). Doch das ist in der aktuellen Debatte darüber, ob die Europäische Union eine "Transferunion" werden solle, nicht gemeint. Es geht darum, dass EU-Mitgliedstaaten mit noch relativ soliden öffentlichen Finanzen grundsätzlich für die Schulden jener einstehen, die schlechter gewirtschaftet haben – dass also etwa Deutschland die griechischen Schulden zurückzahlt, wenn Griechenland selbst dazu nicht mehr in der Lage ist.

Ein Schritt in diese Richtung wäre die Ausgabe gemeinsamer Anleihen, sogenannter Euro-Bonds. Denkbar wären aber auch direkte Ausgleichszahlungen oder die Vergemeinschaftung der Schulden. In einer Transferunion wären solche Geldflüsse fest institutionalisiert. Das muss nicht bedeuten, dass sie ständig und auf ewig flössen. Dennoch wäre die Transferunion ein Schritt hin zu einer tieferen wirtschaftlichen Integration Europas.