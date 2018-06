In der schwarz-gelben Koalition ist ein neuer Steuerstreit ausgebrochen. Wirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp Rösler warnte die Union davor, Gemeinsamkeiten mit der SPD in der Steuerpolitik zu suchen. Eine Übereinstimmung von Christ- und Sozialdemokraten könne es bei diesem Thema nicht geben, sagte Rösler. Durch hohe Steuern würden Unternehmen belastet und Arbeitsplätze gefährdet. "Steuererhöhungen sind mit uns nicht zu machen", sagte er.

Rösler reagierte damit auf einen Vorschlag des CDU-Haushaltspolitikers Norbert Barthle, der eine stärkere Belastung von Gutverdienern angeregt hatte, um damit Steuersenkungen für niedrigere Einkommen zu finanzieren. Politiker von SPD und Grünen hatten den Vorstoß positiv aufgenommen. Der Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Joachim Poß, sagte, es sei nur schade, dass Barthle mit so viel Realitätssinn "in der schwarz-gelben Chaostruppe" weitgehend alleine da stünde. Auch die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen, Priska Hinz, begrüßte die Idee. "Barthle hat mit seiner Forderung nach einem höheren Spitzensteuersatz Recht", sagte sie. Für Steuersenkungen an anderer Stelle bestehe dagegen kein Spielraum.

"Leistungsfeindlicher Vorschlag wie von Linkspopulisten"

Auch FDP-Fraktionsvize Volker Wissing sagte, höhere Steuern seien wirtschafts- und finanzpolitisch falsch. "Die Union hat hier einen leistungsfeindlichen Vorschlag gemacht, der bisher nur von linkspopulistischer Seite erhoben wurde." Der Koalitionspartner würde damit vor allem kleinen Betrieben erneut das Leben schwerer machen und den Aufschwung gefährden.

Derzeit wird der Spitzensteuersatz von 45 Prozent ab einem Jahreseinkommen von gut 250.000 Euro fällig. Ab etwa 53.000 Euro liegt der Steuersatz bei 42 Prozent. "Ich könnte mir vorstellen, dass man dazwischen eine weitere Stufe einführt, um damit mehr Steuereinnahmen zu erzielen", sagte Barthle. Neu ist die Idee nicht. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte sie in den vergangenen Wochen schon öfter ins Gespräch gebracht.

Die Koalition hatte Anfang Juli beschlossen, kleine und mittlere Einkommen zum 1. Januar 2013 steuerlich zu entlasten. Das Volumen soll aber erst im Herbst nach der neuen Steuerschätzung festgelegt werden. Im Umlauf sind bislang Zahlen zwischen sechs und zehn Milliarden Euro.