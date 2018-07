Zum Auftakt der Sommerferien macht Dänemark ernst mit den neuen Grenzkontrollen: Wie Steuerminister Peter Christensen sagte, sollen ab Dienstag zusätzliche Zollbeamte an Grenzübergängen mit Deutschland und Schweden Kontrollen zur Eindämmung grenzüberschreitender Kriminalität vornehmen. Eine Mehrheit von 55 gegen 50 Stimmen im Parlament lehnte den Antrag der Opposition ab, diese Regierungspläne zu streichen.

Christensen sagte, es werde an deutsch-dänischen Grenzübergängen lediglich Stichproben durch zunächst 30 zusätzliche Zöllner geben, an dänisch-schwedischen Grenzübergängen 20. "Bei weitem die Mehrheit aller Reisenden wird davon überhaupt nichts merken", versicherte er. Für die vielen jetzt an Dänemarks Nordseeküste fahrenden Touristen aus Deutschland werde es "keine Staus oder sonstige Behinderungen" geben.

Die dänischen Grenzkontrollen sind innerhalb der EU und auch in Deutschland wegen des Rechts auf freie Beweglichkeit im Schengen-Raum umstritten. "Wir sind nicht glücklich darüber. Das haben wir deutlich gemacht", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU). EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hält die neuen Grenzkontrollen sogar für illegal.

Wieder zurückgenommen werden könnten sie nach einem sozialdemokratischen Sieg bei den bis November anstehenden Parlamentswahlen. Die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen erfüllt mit den Kontrollen eine Forderung der rechtspopulistischen DVP. Sie ist Mehrheitsbeschafferin im Parlament, dem Folketing, und hat seit zehn Jahren in dieser Funktion die betont harte dänische Ausländer- und Zuwanderungspolitik entscheidend mitbestimmt.

Christensen kündigte an, dass nach den derzeitigen Plänen bis 2014 auch zusätzliche Kontrollgebäude an dänisch-deutschen und dänisch-schwedischen Grenzübergängen entstehen sollen. Außerdem sind elektronische Überwachungsanlagen zum automatischen Einscannen von Autokennzeichen geplant.