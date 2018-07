Die Dresdner Polizei hat laut Spiegel versucht, Demonstranten auszuschnüffeln, die für die Anti-Neonazi-Demonstration am 19. Februar mit Bussen angereist waren. Es sei ein Schreiben an Busunternehmen in der ganzen Bundesrepublik gegangen. Darin habe die Polizei die Firmen aufgefordert, Auskünfte über Reisende und Strecken zu geben. Die Beamten wollten demnach wissen, wo Fahrgäste ein- und ausstiegen, worüber sie sprachen, welche Transparente sie bei sich trugen. Sie fragten nach Mietverträgen und Kopien der Ausweise von Kunden.

Die Ermittler versprachen sich dadurch vermutlich Hinweise auf Täter, die am 19. Februar in Dresden Polizisten angegriffen und verletzt hatten. Das sächsische Innenministerium als oberste Polizeibehörde war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Polizei war in die Schlagzeilen geraten, weil sie am 19. Februar rund um den Nazi-Aufmarsch und eine Gegendemonstration massenhaft Handydaten ausgewertet hatte.

Tausende Menschen hatten damals in der sächsischen Landeshauptstadt gegen die alljährlichen Aufmärsche der Rechtsextremen zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens protestiert und unter anderem Straßen blockiert. Am Rande der Demos kam es auch zu Auseinandersetzungen. Zahlreiche Polizisten wurden verletzt.

Innen- und Justizministerium hatten von der Datensammlung erst aus der Presse erfahren. Nachdem innerhalb von drei Tagen ein interner Bericht erarbeitet worden war, räumten die Ministerien Fehler ein. Im Laufe der Untersuchungen stellte sich heraus, dass mehr Daten ausgewertet wurden, als Hanitsch zunächst eingeräumt hatte. Anfangs war von 138.630 Datensätzen die Rede, schließlich von etwa einer Million, weil zwei Ermittlungskomplexe zusammengeführt worden waren. Daraufhin wurde Dresdens Polizeichef versetzt.

Die Linke fordert nach dem Dresdner Datenskandal eine bessere Kontrolle der Polizei. "Das skandalöse Vorgehen der Dresdner Polizei gegen Menschen, die sich am 19. Februar 2011 an Anti-Nazi-Aktivitäten beteiligten, ist der beste Beweis dafür, dass mehr Kontrolle nötig ist", schrieb Caren Lay, Bundesgeschäftsführerin der Linken, in einem Beitrag für die taz-Wochenendausgabe. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, lehnte schärfere Kontrollen ab. Das führe nur zu mehr Bürokratie.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sorgte sich in der Freien Presse um das Ansehen Sachsens. Es gebe einen "Reparaturbedarf" bei der rechtlichen Nutzung von Handydaten und es ärgere ihn, dass die bundesweiten Schallwellen der Affäre das Image Sachsens belasten könnten, sagte er. Er verteidigte aber den Einsatz technischer Hilfsmittel bei der Bekämpfung und Aufklärung von Verbrechen.