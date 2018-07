Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) lässt die Kritik am möglichen Panzergeschäft mit Saudi-Arabien nicht gelten:

Saudi-Arabien sei ein Verbündeter des Westens und "einer der wichtigsten Stabilitätsanker in der Region", sagte der CDU-Politiker dem Hamburger Abendblatt. Das Land grenze an den Jemen, der "in großer Gefahr sei, ein fallender Staat zu werden und der Terrororganisation al-Qaida noch mehr Raum zu geben", sagte de Maizière.

Er sagte, gerade wegen der Nachbarschaft Saudi-Arabiens zum Jemen liege es im Interesse des Westens, dass das Königreich seine stabilisierende und mäßigende Rolle in der Region weiter spielen könne. Die Entscheidung über Rüstungslieferungen sei "zunächst eine sicherheitspolitische", sagte er weiter. "Menschenrechtsüberlegungen müssen eine Rolle spielen, doch überwiegen die internationalen Sicherheitsinteressen.

Panzerlieferung nach Saudi-Arabien Bundessicherheitsrat Der Bundessicherheitsrat ist ein Kabinettsausschuss und wird von der Bundeskanzlerin geführt. Er tagt geheim und koordiniert die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesregierung. Damit ist er auch für die Genehmigung von Rüstungsexporten zuständig. Der Rat kann endgültig entscheiden, wenn nicht durch das Grundgesetz oder durch Bundesgesetze ein Beschluss der Bundesregierung erforderlich ist. Mitglieder des Rates sind, neben der Kanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramts sowie die Bundesminister des Äußeren, der Finanzen, des Inneren, der Justiz, der Verteidigung, für Wirtschaft und Arbeit sowie für Entwicklung. Rüstungsexportrichtlinien Deutschland ist der drittgrößte Rüstungsexporteur hinter den USA und Russland (laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut). Das Bundeswirtschaftsministerium richtet sich bei der Genehmigung von Rüstungsexporten nach den "Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen" aus dem Jahr 2000. "Lieferungen an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden oder bei denen eine Gefahr für den Ausbruch solcher Konflikte besteht, scheiden (...) grundsätzlich aus", heißt es. Auch bei dem "hinreichenden Verdacht", dass deutsche Waffen zur Unterdrückung der Bevölkerung oder "sonstigen fortdauernden (...) Menschenrechtsverletzungen" im Empfängerland missbraucht werden, gibt es grundsätzlich keine Exportgenehmigung.

Ähnlich äußerte sich Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) in der Bild am Sonntag. Innenminister Friedrich sagte, dass das Königreich ein wichtiger Sicherheitspartner und Verbündeter im Kampf gegen den islamischen Extremismus sei. Er räumte ein, dass es in dem Land extreme religiöse Strömungen gebe. Friedrich betonte aber: "Saudi-Arabien tut viel gegen Gewalt und Terror – davon profitieren auch wir."

Den Verkauf von 200 modernen Leopard-2-Panzern an Saudi-Arabien bestätigen beide Minister jedoch nicht. Medien hatten berichtet, der Bundessicherheitsrat habe grünes Licht für die Lieferung der Kampfpanzer gegeben. Der Rüstungsdeal sorgt seit Tagen für Kritik. Saudi-Arabien hatte sich im Frühjahr an der Niederschlagung von Protesten im Nachbarland Bahrain beteiligt. Das autoritär regierte Königreich wird zudem wegen der Missachtung von Bürger- und Menschenrechten kritisiert.