Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Norbert Barthle, hat Steuererhöhungen für Gutverdienende vorgeschlagen. "Wer als Lediger zwischen 100.000 und 250.000 Euro zu versteuern hat, würde einen etwas höheren Satz verkraften", sagte der CDU-Politiker der Südwest Presse. Durch eine stärkere Belastung von Gutverdienern solle eine Steuerreform zugunsten kleiner und mittlerer Einkommen finanziert werden.

Derzeit wird der Spitzensteuersatz von 45 Prozent erst ab einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro fällig. Ab 53.000 Euro liegt der Steuersatz bei 42 Prozent. "Ich könnte mir vorstellen, dass man dazwischen eine weitere Stufe einführt, um damit mehr Steuereinnahmen zu erzielen", sagte Barthle. Zugleich schlug er vor, den Satz von 42 Prozent erst bei 70.000 oder 80.000 Euro greifen zu lassen.

Die FDP hat den Vorstoß abgelehnt. Dies sei ein "leistungsfeindlicher" Vorschlag, der bislang nur von "linkspopulistischer Seite" erhoben worden sei, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Bundestag, Volker Wissing. Von einer solchen Steuererhöhung würden auch kleine Unternehmen, gut verdienende Facharbeiter und Angestellte erfasst, sagte Wissing. Dies käme einer sozialen Aufstiegsbremse gleich.

In der SPD stieß Barthles Vorschlag auf Zustimmung. Der Christdemokrat habe ein "wahres Wort" gesprochen, sagte der Fraktionsvize Joachim Poß. "Wer unbedingt im unteren Tarifbereich die Steuern senken will, kann dies allenfalls, wenn er im oberen Tarifbereich etwas mehr einsammelt." Mit seinem Vorschlag sei Barthle allerdings in Union und FDP "ziemlich isoliert", ein "einsamer Rufer in der Wüste schwarz-gelber Unvernunft".

"Barthle hat mit seiner Forderung nach einem höheren Spitzensteuersatz Recht", sagte die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Priska Hinz. Sie sprach sich in der Saarbrücker Zeitung für "gerechte Mehreinnahmen" aus, um die Staatsfinanzen zu sanieren und "eine verbesserte soziale Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und die Energiewende zu finanzieren". Ihrer Ansicht nach besteht für Steuersenkungen an anderer Stelle "kein Spielraum".

Die Koalition aus Union und FDP will 2013 kleine und mittlere Einkommen steuerlich entlasten. Zeitpunkt und Größenordnung sind aber offen. Das Volumen soll im Herbst ausgearbeitet werden, wenn die Daten der Steuerschätzung feststehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vergangene Woche betont, dass es sich nur um moderate Steuererleichterungen handeln werde.