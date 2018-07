Spätestens im nächsten Sommer wird es wieder soweit sein. Dann wird sich Fatma Senol, Rentnerin, 79 Jahre alt, einmal mehr in den Bus von Aksaray nach Ankara setzen, fünf Stunden dauert die Fahrt in die Hauptstadt. Sie wird mit einem Stapel Unterlagen vorsprechen beim deutschen Konsulat, wo sie Wochen zuvor einen Termin beantragt hat.

Ebenfalls Wochen vor dem geplanten Besuchstermin muss in Deutschland Zeliha Senol, die Tochter, zum Ausländeramt in Siegburg, mit Ordern voller Unterlagen: Gehaltsnachweise, Versicherungsscheine, Arbeitsverträge, Kontoauszüge und vieles mehr. Sie muss 25 Euro zahlen, um ihre Mutter offiziell zu sich einzuladen zu dürfen. Wenn sie alles richtig gemacht haben, Mutter und Tochter, dann wird Fatma Senol das deutsche Konsulat am Ende mit einem Visum verlassen. Ein Visum, um ihre Tochter und ihre Enkelin zu besuchen, die in Deutschland leben. "Ich verstehe nicht, warum man es uns so schwer macht", klagt Zeliha Senol über die aufwendige Prozedur.

Rund 160.000 Türken beantragen jedes Jahr ein Visum für Deutschland, für Verwandtenbesuche, zum Studieren, für Geschäftsreisen. Fast alle müssen wie Fatma Senol einen Bürokratie-Marathon durchlaufen, um einreisen zu dürfen. Migrantenverbände kritisieren seit Jahren die Visa-Politik Deutschlands gegenüber der Türkei. Aber auch die deutsche Wirtschaft stört die Regelung gewaltig. Dienstreisen türkischer Geschäftspartner oder Besuche von türkischen Messeausstellern in Deutschland sind nur mit großem Aufwand zu organisieren.

Unvereinbar mit europäischem Recht

Bisher weist die Bundesregierung alle Einwände ab. Doch nach mehreren Gerichtsurteilen setzt nun auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestages das zuständige Innenministerium unter Druck. Die Gutachter, die überparteilich für alle Abgeordneten arbeiten, halten die deutsche Visa-Praxis für unvereinbar mit dem europäischen Recht. Es sei juristisch eindeutig, "dass türkische Staatsangehörige visumsfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich ohne Aufenthaltstitel dort aufhalten dürfen, sofern keine Erwerbstätigkeit aufgenommen werden soll", schreiben sie.

Und nicht nur das: Auch andere Regelungen der deutschen Einwanderungspolitik könnten davon betroffen sein und müssten eventuell wieder gelockert werden. Beispielsweise der verpflichtende Deutschtest für viele türkische Einwanderer. Oder die gerade erst eingeführte Vorgabe, dass Eheleute, die ihren Partnern nach Deutschland folgen, drei Jahre verheiratet sein müssen statt bisher zwei, um in Deutschland bleiben zu dürfen.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, die das Gutachten in Auftrag gegeben hat, fordert die Bundesregierung auf, "endlich den fortgesetzten Rechtsbruch" zu beenden und sich an EU-Recht halten. Für viele Deutsch-Türken seien die Visa-Regelungen "ein ganz drängendes Problem, das ihnen das Leben erschwert". Auch Abgeordnete von der SPD und die Grünen-Fraktion setzen sich für offenere Grenzen für Türken ein.