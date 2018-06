Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Mitarbeit deutscher Soldaten in einem auch für den Libyen-Einsatz zuständigen Stab der Nato verteidigt. "Der Einsatz deutscher Soldaten in dem Nato-Stab in Italien ist rechtlich einwandfrei und liegt auf der Linie der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu diesen Fragen", sagte de Maizière.

Die Debatte um den Einsatz hatte der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ausgelöst. Auf seine Anfrage teilte das Verteidigungsministerium mit, die für den Libyen-Einsatz zuständigen Nato-Hauptquartiere seien um 250 Soldaten verstärkt worden. Darunter seien elf deutsche Luftwaffenkräfte in Italien, die für die Luftangriffe der Allianz in Libyen im Bereich der Zielauswahl eingesetzt seien. Die Soldaten erfüllten jedoch keine Führungs- oder Entscheidungsaufgaben. Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei forderten daraufhin eine Beteiligung des Bundestags an der Entscheidung über den Einsatz.

De Maizière entgegnete, der Einsatz der Soldaten in den üblichen Stäben des Verteidigungsbündnisses erfordere kein Mandat des Bundestages. Das gelte auch für die Erweiterung eines Stabes. Die Verstärkung sei "zur unabdingbaren Wahrung der Funktions- und Handlungsfähigkeit der Allianz zur Operationsführung" entsandt worden.

Die Nato bombardiert seit Monaten Ziele in Libyen, um nach eigenem Bekunden die Bevölkerung zu schützen. Deutschland beteiligt sich wie die meisten Mitglieder nicht mit Flugzeugen an den Einsätzen.