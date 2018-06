In der Diskussion um die Einführung von Euro-Bonds zeichnet sich ein Dissens zwischen Union und FDP ab. Wirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp Rösler hat erneut gesagt, dass er gemeinsame europäische Anleihen als Ausweg aus der Schuldenkrise ausschließt. "Es ist nicht nur die Position der FDP, sondern der gesamten Regierung, dass wir keinen Euro-Bonds wollen", sagte er der Welt. Allerdings scheint die Position des Kanzleramts und damit von CDU-Chefin Angela Merkel nicht mehr so eindeutig zu sein, wie Rösler sie darstellt.

Denn das kategorische Nein der CDU-Spitze zu den gemeinsamen Anleihen gibt es nicht mehr. Bei genauerer Betrachtung sind die Aussagen gegen Euro-Bonds mit Einschränkungen versehen. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) etwa sagte am Wochenende: "Es bleibt dabei: Es gibt keine Vergemeinschaftung von Schulden und keinen unbegrenzten Beistand". Allerdings seien Euro-Bonds nur ausgeschlossen, "solange die Mitgliedstaaten eine eigene Finanzpolitik betreiben".

Ähnlich argumentiert der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Peter Altmaier. Euro-Bonds seien zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Lösung, weil das "den Spardruck von den betroffenen Ländern nimmt". Doch der CDU-Politiker warnte zugleich vor "kategorischen Festlegungen" bei den Maßnahmen zur Bewältigung der Krise: "Wir standen in den letzten zwölf Monaten immer wieder vor Situationen, wo es kein Drehbuch gegeben hat."

Die Transferunion in der Euro-Debatte Transferunion Bereits heute finanzieren die reichen Länder den größten Teil des EU-Haushalts, und hohe Summen fließen als Subventionen in die ärmeren Staaten (wenngleich die Reichen auch Geld aus Brüssel erhalten). Doch das ist in der aktuellen Debatte darüber, ob die Europäische Union eine "Transferunion" werden solle, nicht gemeint. Es geht darum, dass EU-Mitgliedstaaten mit noch relativ soliden öffentlichen Finanzen grundsätzlich für die Schulden jener einstehen, die schlechter gewirtschaftet haben – dass also etwa Deutschland die griechischen Schulden zurückzahlt, wenn Griechenland selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Ein Schritt in diese Richtung wäre die Ausgabe gemeinsamer Anleihen, sogenannter Euro-Bonds. Denkbar wären aber auch direkte Ausgleichszahlungen oder die Vergemeinschaftung der Schulden. In einer Transferunion wären solche Geldflüsse fest institutionalisiert. Das muss nicht bedeuten, dass sie ständig und auf ewig flössen. Dennoch wäre die Transferunion ein Schritt hin zu einer tieferen wirtschaftlichen Integration Europas. Pro-Argumente Die EU sei doch schon längst eine Transferunion, argumentieren Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel (alle SPD). Schließlich stehe Deutschland jetzt schon für die Schulden Griechenlands ein. Das stimmt nur halb, denn die politischen Gegner verstehen unter "Transferunion" eben mehr als nur akute Nothilfe. Je mehr sich die Krise zuspitzt, desto lauter werden die Rufe nach einer wirklichen Transferunion. Selbst führende CDU-Mitglieder sollen sich inzwischen dafür aussprechen. Die Krise sei so tief, dass nur ein entschlossenes Handeln die Wende bringen könne, argumentieren die Befürworter. Eine Transferunion werde zwar teuer für Deutschland, doch die Kosten einer weiteren Verschärfung der Krise seien weit höher. Gestalte man die institutionelle Basis richtig aus, würden die überschuldeten Länder trotz der Hilfszusage künftig zum Sparen gezwungen – und hätten die Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang. Contra-Argumente Kritiker befürchten immense Kosten für Deutschland. Würden beispielsweise Euro-Bonds ausgegeben, müsste Deutschland künftig am Kapitalmarkt höhere Zinsen zahlen als bisher. Auch argumentieren sie, dass eine Transferunion falsche Anreize setze, weil sie die Fiskalpolitik der Krisenländer im Nachhinein belohne und nicht zum Sparen anhalte. Eine Konsolidierung der Staatsfinanzen werde so nicht erreicht. Auch würde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der möglichen Geberländer dauerhaft überstrapaziert. Europas Wohlstand sänke. Derzeit fehlt die institutionelle Grundlage für eine Transferunion. Der Lissaboner Vertrag verbietet es der EU und einzelnen Ländern, Schulden von Mitgliedsstaaten zu übernehmen. Um das zu ändern, müssten die Europäischen Verträge umgeschrieben werden.

Für diese Lage will die Regierung offenbar vorsorgen, wie sich aus Informationen schließen lässt, die am Wochenende aus dem Kanzleramt drangen: Inzwischen habe man in der Bundesregierung erkannt, dass sich die Euro-Zone ohne eine mittelfristige Einführung neuer Mittel möglicherweise nicht mehr am Leben erhalten lasse, berichtete die Welt am Sonntag. Der bisher gewählte Lösungsweg mit milliardenschweren Rettungspaketen für klamme Staaten komme allmählich an seine Grenzen. Für die Regierung gelte es aber als unsicher, ob die FDP bereit wäre, den Strategiewechsel mitzugehen. Deshalb werde man diese Debatte erst im äußersten Notfall führen.

Politische Beobachter werteten diese Neuausrichtung des Kanzleramts als ersten Schritt in Richtung einer Zustimmung zur Einführung von Euro-Bonds. Offiziell aber dementierte Regierungssprecher Steffen Seibert: "Wir halten sie nicht für den richtigen Weg". Geringere Zinsunterschiede bei Staatsanleihen von Euro-Ländern wären wünschenswert. Der einzig richtige Weg dorthin seien aber Konsolidierungs- und Reformmaßnahmen.

Die Gegner formieren sich nicht nur in der FDP

Ob das Thema Euro-Bonds auch bei dem Treffen am Dienstag zwischen Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy eine Rolle spielen wird, ist unklar. Französische Medien berichteten, dass Sarkozy für die umstrittenen gemeinsamen europäischen Anleihen werben werde. Das französische Präsidialamt und der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert teilten jedoch mit, dass es kein Gespräch zu Euro-Bonds geben werde.

Die Forderungen aus der Wirtschaft sind dagegen eindeutiger: "Man muss den Märkten erklären: Wir ergreifen jetzt die notwendigen Maßnahmen, und das heißt Euro-Bonds mit deutscher Handschrift, mit strengen Auflagen", sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes (BGA), Anton Börner. Die Euro-Zone sei schon "längst in einer Haftungsunion".

Allerdings positionieren sich die Gegner der Euro-Bonds nicht allein in der FDP. Auch aus CSU und CDU kommen kritische Stimmen. Bayerns Finanzminister Georg Fahrenschon sagte, "gemeinsame europäische Schuldscheine sind mit Sicherheit nicht die Antwort, sie sind sogar ein falsches, ein verheerendes Signal". Die betroffenen europäischen Mitgliedstaaten würden ihre eigenen Spar-Anstrengungen sofort stoppen. Weder die deutsche, noch die französische Volkswirtschaft sei in der Lage, die gesamte europäische Geldwertstabilität zu tragen.

In der CDU wird nun zudem die Forderung aufgestellt, Entscheidungen zur Stabilisierung der Währung notfalls bei einem Sonderparteitag abzustimmen. "Wenn wir eine Transferunion beschließen, dann muss ein Parteitag vorgezogen werden", sagte Junge-Union-Chef Philipp Mißfelder. NRW-Fraktionschef Karl-Josef Laumann forderte, Europa müsse das Hauptthema auf dem Parteitag der CDU im November werden. Man könne den Parteitag nicht nur der Bildung widmen. Sonst würde dieser an den Interessen der Mitglieder vorbeigehen.