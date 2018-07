ZEIT ONLINE: Herr Haseloff, Sie haben vor Kurzem in einem Interview gesagt, ostdeutsche Frauen sind besser. Haben Sie das ernst gemeint?

Reiner Haseloff: Das habe ich so gar nicht gesagt. Die Frage war, was ich an Ostdeutschland schätze. Meine Antwort war: die ostdeutschen Frauen, weil sie sich in bewegten und harten Zeiten durchgesetzt und behauptet haben.

Reiner Haseloff Reiner Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, das von CDU und SPD regiert wird. In die Ost-CDU trat der promovierte Physiker schon 1976 ein. Seine Parteikarriere begann 1990 in seinem Heimatkreis Wittenberg, wo er nach 1992 das Arbeitsamt leitete. Haseloff gehört zum CDU-Bundesvorstand. Vor der Übernahme des Regierungsspitzenamtes in Magdeburg war er Wirtschaftsminister. Seit 2011 sitzt er auch im Landtag.

ZEIT ONLINE: Haben westdeutsche Frauen darauf reagiert?

Haseloff: Es gab einige, wenn auch nicht viele Reaktionen. Allen gemein war, dass ich nicht verstanden wurde. Die Fähigkeit der ostdeutschen Frauen, in Mangelwirtschaft, Diktatur oder auch in der Wirtschaftskrise zu überleben, müssen auch Westdeutsche endlich als gesamtdeutsche Lebenserfahrung anerkennen. Das geschieht bisher nicht ausreichend.

ZEIT ONLINE : Abgesehen davon, dass Westdeutsche Antworten anders verstehen, worin unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche heute noch?

Haseloff: Ostdeutsche schätzen die Vielfalt der heutigen Gesellschaft stärker. Wir können uns immer noch über die uneingeschränkte Reisemöglichkeiten oder die Obstmärkte mit ihren exotischen Früchten aus aller Welt freuen. Wir sind noch immer dankbar über die Vielzahl an Optionen, die uns das Leben seit dem Mauerfall bietet und halten das nicht für selbstverständlich. Wir sprechen noch lange nicht von Krise, wenn für andere schon die Welt zusammengebrochen ist.

ZEIT ONLINE: Stichwort Identität: Als was fühlen Sie sich persönlich, als Deutscher, als Ostdeutscher oder Sachsen-Anhalter?

Haseloff: Grundsätzlich als Deutscher. In meinem Leben hatte ich schon immer den weiten Blick in die Welt, etwa über Kontakte meiner Kirchgemeinde nach Westdeutschland oder durch Gäste aus Afrika.

ZEIT ONLINE: Man hat oft den Eindruck, regionale Identitäten sind im Westen viel ausgeprägter als im Osten. "Wir Bayern", "wir Rheinländer" – warum gibt es so etwas nicht im Osten?

Haseloff: In meinem Bundesland steigt die Identifikation mit der Heimatregion: Mehr als zwei Drittel der bis 25-Jährigen identifizieren sich mit Sachsen-Anhalt. Sie sind stolz darauf, dass hier die Wiege der Deutschen Nation steht – mit Kaiser Otto dem I., der im Magdeburger Dom begraben liegt.

ZEIT ONLINE: Dennoch stellen Forscher eine starke Ost-Identität fest, die keineswegs schwächer wird, sondern von Generation zu Generation weitergegeben wird. In Ihrem Land etwa freuen sich nur 77 Prozent der Menschen rückblickend über den Mauerfall ...

Haseloff: ... dazu passt, dass 23 Prozent in Sachsen-Anhalt links wählen.

ZEIT ONLINE : Wie kann die Politik diesem rückwärtsgewandten Denken begegnen?

Haseloff: Viele Ostdeutsche fühlen sich bis heute benachteiligt: durch schlechte Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen oder weil ihnen vor der Einheit die Chance auf höhere Ausbildungsabschlüsse fehlte. Viele sind heute in einer tragischen Situation, so dass ich des öfteren gefragt werde, wofür wir 1989 auf die Straße gegangen sind. Diese Enttäuschung wirkt sich im Denken aus. Verschwinden wird das erst mit einer Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West.

ZEIT ONLINE: Aber ist nicht auch die Ost-Identität also solche ein Hindernis beim Zusammenwachsen von Ost und West?

Haseloff: Die Ostdeutschen stellen ja keine eigene landsmannschaftliche Gruppenstruktur dar, die sich gemeinsam gegen die Wessis in Stellung bringt. Ihr besonderes Problembewusstsein ruft nur zuweilen einheitliche, gemeinsame Reaktionen hervor. Ihr Gerechtigkeitsempfinden verlangt zum Beispiel nach einem Rentensystem, in dem Ost- und Westdeutsche gleich sind. Vertreter der westdeutschen Politik versuchen, die derzeit geltende Aufwertung der Ost-Arbeitsjahre zu kippen. Wir wehren diese Debatte ab, weil die Menschen hier angesichts der Lohnentwicklung so ein weiteres Mal benachteiligt wären. Wenn wir da nicht gegenhalten, werden wir abgewählt – sogar im eigenen Land.

ZEIT ONLINE: Als ungerecht empfinden viele auch, dass es in deutschen Unternehmen so wenige ostdeutsche Führungskräfte gibt. Warum ist das so?

Haseloff: Was sich an DDR-Unternehmen nach der Wende privatisieren ließ, ist nahezu ausnahmslos in westdeutsche Hand gekommen. Im Osten fehlten damals weitestgehend Kapital, aber eben auch für die Marktwirtschaft erforderlich Ausgebildete, etwa Volks- und Betriebswirtschaftler.

ZEIT ONLINE: Aber seitdem sind 20 Jahre vergangen ...

Haseloff: Die damaligen Umstände bestimmen die Führungsstrukturen bis heute. Erst in den kommenden Jahren wird es – altersbedingt – in den Führungsetagen einen Personalwechsel geben.