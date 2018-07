Wolfgang Schäuble war sichtlich ungehalten. Die Arbeitsministerin solle sich erstmal kundig machen, bevor sie Ratschläge zur Rettung des Euros erteilte, grollte der Finanzminister vor der Fraktion am gestrigen Dienstagabend. "Aufgebracht" habe Schäuble reagiert, berichten Teilnehmer der Sitzung. Ein anderer empfand Schäuble als "arrogant".

Vor der Fraktionssitzung, auf der sich Schäuble und Merkel erstmals nach der zweimonatigen Sommerpause den kritischen Fragen der Abgeordneten stellten, war die Arbeitsministerin mit einem eigenen Vorschlag vorgeprescht. Sie hatte gefordert, dass Griechenland seine Goldreserven und Firmenbeteiligungen als Pfand hinterlegen sollte – als Gegenleistung für die Hilfen aus Europa. Nur so hätte das Land langfristig Anreize zu sparen.

Verwunderung über von der Leyens Verhalten

Auch die Kanzlerin schien wenig erfreut . Ihrer Partei riet sie, den von von der Leyen vorgeschlagenen "Weg nicht weiter zu beschreiten". Stattdessen warb sie durchaus "leidenschaftlich", wie es ein Parteifreund nennt, für einen starken Euro und die Ausweitung des Rettungsschirms EFSF, genau so, wie es auf dem EU-Gipfeln im Juli beschlossen worden ist.

Von der Leyens Vorstoß war ungewöhnlich – und ein Affront gegen den Finanzminister. Zwar ist es die CDU-Spitze gewohnt, dass sich von der Leyen gern zu Themen äußert, die nicht unmittelbar ihr Ressort betreffen. Familienministerin Kristina Schröder hatte darunter schon öfters zu leiden. Aber als Finanz- oder Europapolitikerin war von der Leyen bisher noch nicht aufgefallen.

Manche Christdemokraten weisen nun darauf hin, dass von der Leyen als stellvertretende Parteichefin natürlich das Recht habe, sich zu allen Themen zu äußern. Aber dennoch finden es viele merkwürdig, dass und wie sie der Kanzlerin in den Rücken fiel. Galten die beiden doch lange Zeit als Vertraute. Schon am Montag wirkte Merkel überrascht, als von der Leyen ihren Pfand-Vorschlag im Bundesvorstand erstmals vorgebracht hatte.

Euro-Debatte erreicht neue Dimension

Ein Teilnehmer berichtete ZEIT ONLINE, dass von der Leyen hier ihren Vorschlag gemacht habe und kurz danach aufgestanden sei, um rechtzeitig nach Niedersachsen zu kommen, wo sie einen Termin hatte. Diskutiert wurde im Vorstand darüber nicht mehr. "Sie ist ja sofort entschwunden", heißt es süffisant. Stattdessen erntete sie von den anderen Spitzenpolitikern der CDU eher Kopfschütteln: "Meiner Einschätzung nach war das ein absoluter Alleingang", heißt es. Allerdings wird auch spekuliert, ob von der Leyen mit ihrem Vorschlag einen "Testballon" habe aufsteigen lassen, möglicherweise sogar mit Wissen der Kanzlerin.

So oder so hat die Euro-Debatte innerhalb der Union nun eine neue Dimension erreicht. Zunächst waren es vor allem einfache Abgeordnete gewesen, die öffentlich am Euro-Kurs der Regierung zweifelten. Vor wenigen Tagen hatte dann der in der Partei einflussreiche Innenpolitiker Wolfgang Bosbach öffentlich Kritik geäußert.

Mit von der Leyens Äußerungen erreicht der innerparteiliche Streit nun das Kabinett. Ihr Vorstoß beflügelt die Euro-Skeptiker in der Partei. Ihnen dient die Ministerin nun als Kronzeugin für ihre These, dass eine "wachsende Mehrheit" aus den eigenen Reihen Euro-Hilfen nur noch gegen verbürgte Sicherheit bewilligen wolle. Der stellvertretende CSU-Fraktionschef Johannes Singhammer schlug sich sogleich auf die Seite von der Leyens: "Bevor die deutschen Steuerzahler zur Haftung gezogen werden, müssten Länder wie Italien oder Portugal zunächst einmal ihre beträchtlichen Goldreserven einsetzen." Die Debatte erreicht immer mehr Dynamik .