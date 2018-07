Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet damit, dass es zukünftig schwieriger wird, Langzeitarbeitslosen einen Job zu vermitteln. "Ein weiterer Abbau der Arbeitslosigkeit fällt immer schwerer, je weniger Arbeitslose verblieben sind", heißt es in einer Studie, die der Süddeutschen Zeitung (SZ) vorliegt.

Vorstandsmitglied Heinrich Alt sagte der SZ: "Es bleiben in den Jobcentern diejenigen zurück, bei denen eine Integration in den Arbeitsmarkt sich selbst in weiter Zukunft nicht abzeichnet." Vor allem der Anteil der älteren, schlechter qualifizierten und längeren Arbeitslosen nehme weiter zu.

Nach seiner Rechnung benötigt der "harte Kern", etwa 20 Prozent der etwa zwei Millionen Arbeitslosen im Hartz-IV-System, 80 Prozent der Mittel. "Je verfestigter die Arbeitslosigkeit ist, umso mehr müssen wir für Qualifizierung, Trainings, Schuldner- oder Suchtberatung ausgeben."

Alt kritisierte die Milliarden-Kürzungen bei Programmen für Arbeitslose, die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in den nächsten Jahren weiter fortsetzen will. "Es gilt nicht der Automatismus, dass bei sinkenden Arbeitslosenzahlen weniger Geld für Arbeitsmarktpolitik benötigt wird."

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hatte sich dem Bericht zufolge in den vergangenen fünf Jahren nahezu halbiert. Sie fiel von 1,7 Millionen auf 886.000, zum Teil jedoch durch statistische Effekte bedingt. Insgesamt liegt die Arbeitslosenzahl derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 19 Jahren.