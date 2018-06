Am Tag davor ist man bei den beiden Regierungsparteien erleichtert: Die Abstimmung über die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms EFSF ist nicht gefährdet. Schwarz-Gelb kann von einer üppigen Mehrheit ausgehen – einer eigenen Mehrheit, das war Merkel wichtig. Bei einer so wichtigen Entscheidung wollte man nicht von SPD und Grünen abhängig sein, die ohnehin ihre Zustimmung signalisiert hatten.

Ganz offensichtlich gibt es bei Union und FDP weniger Abweichler, als die Parteiführungen ursprünglich befürchtet hatten. In der letzten Probeabstimmung der Union stimmten nur noch elf Abgeordnete mit Nein, einer enthielt sich. Das waren immerhin eine Nein-Stimme und fünf Enthaltungen weniger als bei der ersten Probeabstimmung Anfang September. Offenbar haben die ermahnenden Gespräche, die Fraktionschef Volker Kauder und Finanzminister Wolfgang Schäuble seither mit potentiellen Abweichlern geführt haben, ihre erwünschte Wirkung erzielt.

Mit "Verhören" vergleicht diese Gespräche ein CDU-Abgeordneter, der ebenfalls mit einer Ablehnung geliebäugelt hatte. Er ist nicht standhaft geblieben. "Umfaller" nennen manche im Bundestag nun diejenigen, die erst ablehnen wollten, sich dann aber doch von den Führungspolitikern überzeugen ließen.

Die Kanzlerin beließ es in der Fraktionssitzung bei der "herzlichen Bitte", für das Richtige zu stimmen. Sie möchte "keine Überraschung erleben", ermahnte sie laut Augenzeugen die Fraktion. Wer mit Nein stimmt, musste das bis spätestens Mittwochabend der Fraktionsführung mitteilen. Nicht, dass sich die Zahl der Abweichler über Nacht noch einmal verdopple.

Merkel mag keine Basta-Politik

Nach derzeitigem Stand hätte Merkel also sogar die sogenannte Kanzlermehrheit von 311 eigenen Stimmen sicher. Horst Seehofer und Volker Bouffier, zwei Ministerpräsidenten, die nicht zu Merkels besten politischen Freunden gehören, hatten diese zuletzt gefordert: Alles andere wäre bei der "wohl wichtigsten Abstimmung in dieser Legislaturperiode enttäuschend", sagte Seehofer in München. Bouffier warnte aus Wiesbaden vor einer "geschwächten Bundesregierung".

Merkel selbst hat dagegen frühzeitig signalisiert, dass ihr auch eine "einfache Mehrheit" genügen würde. Sie hat die EFSF-Abstimmung sehr bewusst nicht mit der Vertrauensfrage verknüpft, wie es manche von ihr einforderten. Im Merkel-Lager hält man solche Disziplinierungsversuche für ein Zeichen von mangelnden Argumenten und altmodischer Basta-Politik. Eine Vertrauensfrage sei immer ein "Element der Erpressung", ließ sich Arbeitsministerin Ursula von der Leyen zitieren.

Auch von der FDP droht keine böse Überraschung. Von zwei bis maximal vier Abweichlern gehen die Liberalen aus. Auf der Fraktionssitzung waren die Euro-Skeptiker deutlich in der Minderheit. Fraktionschef Brüderle und Parteichef Rösler warben für eine breite Mehrheit.

Zwar sang Frank Schäffler sein übliches Klagelied von der Schuldenunion und ging auch Finanzminister Schäuble kritisch an, der die Liberalen als Gastredner besuchte. Aber er blieb damit weitgehend allein. Selbst ehemalige Kritiker, wie Hermann Otto Solms, hielten sich gegenüber Schäuble zurück. Im Gespräch hinterher sagen viele, dass sie letztlich die "Parlamentsbeteiligung" zur Zustimmung bewogen habe. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass künftige Beschlüsse zum Euro-Rettungsschirms zwingend der Zustimmung der Parlamentarier bedürfen.