Glaubwürdigkeit. In dieses Wort kleidet Wolfgang Bosbach seine ganze Kritik am Umgang der Bundesregierung mit der europäischen Schuldenkrise und der geplanten Ausweitung des Euro-Rettungsschirms EFSF. Der renommierte Unionspolitiker glaubt nicht mehr daran, dass die leitenden Personen in Union und FDP noch wüssten, wohin der eingeschlagene Weg sie führt.

Im Streitgespräch mit seinem Parteifreund Norbert Barthle auf ZEIT ONLINE erkennt Bosbach nur noch gebrochene Versprechen: die Maastricht-Kriterien entwertet, das Verbot der Schuldenhaftung durch EU-Länder für andere Mitgliedsstaaten unterlaufen, zugesagte rote Linien zur Rettung angeschlagener Staaten mehrfach überschritten. Das Vertrauen ist weg, Bosbach wird an diesem Donnerstag mit Nein abstimmen. Und er ist nicht der Einzige , auch wenn die Zahl der "Nein"-Stimmer seit September deutlich gesunken ist.

Günther Nonnenmacher ist Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . Vor fast genau drei Jahren schrieb er einen Artikel mit der Überschrift " Ohne Vertrauen kann keine Gesellschaft, kann kein Staat die Zukunft bewältigen ". Es lohnt sich, diesen Text dieser Tage noch einmal zu lesen. Denn er lässt etwas mehr verstehen, was da schief gelaufen ist zwischen der Bundesregierung und den sie tragenden Fraktionen, zwischen Parteiführungen und Fußvolk.

"Vertrauen zu schenken", schreibt Nonnenmacher, "ist ein Glaubensakt, steht also im Gegensatz zu gesichertem Wissen. Vertrauen, so könnte man sagen, ist ein Vorschuss, den wir wegen guter Erfahrungen in der Vergangenheit in die Zukunft überweisen." Oder, mit dem italienischen Soziologen Diego Gambetta gesprochen: Vertrauen ist eine einzigartige Überzeugung, "die nicht auf Beweisen, sondern auf einem Mangel an Gegenbeweisen gründet".

Kanzlermehrheit Kanzlermehrheit Die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit von Union und FDP beträgt 311 Stimmen, also die Mehrheit aller 620 Bundestagsabgeordneten. Bei Abstimmungen beweist sie, dass Angela Merkel die sehr große Unterstützung ihrer Mannschaft genießt. Union und FDP haben gemeinsam 330 Sitze im Bundestag, für eine Kanzlermehrheit können also 19 Stimmen aus der Koalition fehlen. Einfache Mehrheit Union und FDP können Gesetze allerdings schon ab 291 Stimmen mit einfacher Mehrheit beschließen und sich so gegen die Opposition durchsetzen: SPD, Grüne und Linke kommen im Bundestag zusammen nur auf 290 Sitze. Vertrauensfrage Stellt ein Kanzler die Vertrauensfrage, dann ist das Erreichen der Kanzlermehrheit Pflicht, um den Fortbestand der Regierung zu sichern. Ende 2001 hatte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan mit der Vertrauensfrage verbunden, um die Zustimmung der rot-grünen Koalition zu erreichen. Eine Mehrheit der Mitglieder des Bundestages (Kanzlermehrheit) ist laut Artikel 63 des Grundgesetzes auch notwendig, um einen neuen Regierungschef zu wählen.

Auf den aktuellen Fall angewendet bedeutet das: Solange Reden und Handeln der Bundesregierung übereins lagen und sich eines aus dem anderen ergab, glaubten ihr Bürger und Anhänger. Deshalb konnte das Husarenstück von Kanzlerin Angela Merkel und ihrem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück gelingen, als sie inmitten der Bankenkrise sämtliche Spareinlagen der Bürger garantierten – wissend, dass die Bundesrepublik für einen Totalausfall niemals hätte einstehen können.

Als allerdings mit Beginn der Griechenlandkrise immer undeutlicher wurde, was die Regierung nun wirklich wollte (Athen helfen oder nicht, einmalige Bürgschaften oder doch einen stetig ausgeweiteten Rettungsschirm), da war der Vorschuss auf die Zukunft schnell aufgebraucht. Hinzu kam, dass nicht nur das Handeln oder Wollen der Regierung immer unklarer wurde, sondern auch der Fortgang der Geschichte . Spekulationen, gesenkte Ratings, das manchmal erratische Handeln anderer europäischer Regierungen – all dies ist nur sehr schwer zu kalkulieren. Beispiel Italien: Da gab der Finanzminister ein Interview zu Sparmaßnahmen, und sein Regierungschef widersprach sogleich öffentlich. Prompt fielen die Kurse und ganz Europa spricht seither vom Sorgenkind Italien.

EFSF und ESM Der EFSF Die Europäische Finanz-Stabilitätsfazilität, kurz EFSF, ist der Fonds, aus dem klamme Euro-Staaten seit dem Frühjahr 2010 zu günstigen Zinsen Kredite bekommen. Irland nahm diese Möglichkeit im November 2010 als erstes Land in Anspruch. Das Ausleihvolumen des EFSF beträgt derzeit 240 Milliarden Euro, soll aber auf 440 Milliarden steigen – das beschlossen die Euro-Länder auf dem Brüsseler Krisengipfel im Juli 2011. Den Beschlüssen müssen die nationalen Parlamente noch zustimmen; zu ihnen gehört auch ein Anstieg des tatsächlichen Umfangs des EFSF von 750 auf 780 Milliarden Euro. Diese Summe liegt deutlich höher als die tatsächliche Vergabekapazität, weil für ein Spitzen-Rating des Fonds hohe Bürgschaften der beteiligten Staaten nötig sind. Der deutsche Anteil an den Bürgschaften beträgt derzeit 123 Milliarden Euro, er wird sich auf 211 Milliarden Euro erhöhen. Außerdem wurde eine Erweiterung der Kompetenzen des EFSF beschlossen: Er soll bald an der Börse Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen, um deren Kurse zu stabilisieren. Der ESM Der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, soll 2013 als dauerhafter Krisenfonds den EFSF ablösen; das beschlossen die Finanzminister der Euro-Staaten im November 2010. Der ESM umfasst 700 Milliarden Euro, von denen maximal 500 Milliarden an gefährdete Staaten verliehen werden können. Der Rest dient als Sicherheitseinlage. Sie soll die Rating-Agenturen überzeugen, auch dem ESM Bestnoten zu verleihen. Im Gegensatz zum EFSF wird der neue Fonds mit einer Bareinlage in Höhe von 80 Milliarden Euro ausgestattet. Deutschland gibt 22 Milliarden Euro Kapitaleinlage und garantiert weitere 168 Milliarden. Der ESM leistet nur im Notfall Hilfe, sofern der Empfängerstaat sich verpflichtet zu sparen. Über die Höhe und Bedingungen von Notkrediten bestimmen die Finanzminister im Euro-Raum einstimmig. Alle weiteren Entscheidungen bedürfen einer qualifizierten Mehrheit. In Einzelfällen können an den Hilfen auch private Gläubiger beteiligt werden. In der deutschen Regierungskoalition ist der ESM umstritten.

Jetzt scheint es Gegenbeweise zu geben, wie Gambetta es nennt. Aber ob sie Misstrauen rechtfertigen ist unklar. Eben noch sollte die Ausweitung des EFSF der letzte große Schritt sein, da ist gerüchteweise von Seiten des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Kommission schon wieder zu hören, dies könnte vielleicht doch nicht reichen. Gerade noch heißt es, man dürfte Griechenland nicht fallen lassen, da steht schon das hässliche Bild von der Insolvenz respektive dem Rauswurf aus der Eurozone im Raum. Und schließlich droht Finanzminister Wolfgang Schäuble, dem ohnehin schon unterstellt wird, er wolle die Souveränität des Parlaments über den Haushalt zugunsten europäischer Technokraten unterlaufen, jeder Abgeordnete wisse, " was mit seinem Votum an Interpretation und Verständnis verbunden ist ". Da ist es keine Überraschung, wenn jemand wie Bosbach beklagt, für seine abweichende Meinung gemobbt zu werden.

Aus solchen Unklarheiten erwächst Misstrauen. Misstrauen aber hat die unangenehme Eigenschaft, dass es sich nicht so leicht beseitigen lässt. Dafür braucht es den verschärften Einsatz einzelner Personen. Im Vergleich zu den vergangenen zwölf Monaten hat Angela Merkel hier zuletzt recht gute Arbeit geleistet. Dass sie auf eine Kanzlermehrheit verzichtete und sagte, es reiche ihr völlig aus, wenn mehr Koalitionsabgeordnete für das Gesetz stimmen als Mandatsträger aus der Opposition, mag als taktischen Winkelzug interpretieren, wer will. Doch diese Aussage nimmt gleichzeitig Druck von den Kritikern in den eigenen Reihen, gegen das eigene Gewissen Koalitionsräson zeigen zu müssen.

Konsequent ist diese Vertrauensarbeit aber nicht. Ein Beispiel? Am Montag erst sprach die Kanzlerin in ihrer Funktion als CDU-Vorsitzende davon, die EU-Kommission müsse künftig die Möglichkeit bekommen, nationale Haushalte für "null und nichtig" zu erklären, wenn sie die Schuldenregeln nicht einhalten. Das wäre ein tiefer Eingriff in die Freiheit der Abgeordneten. Vertrauensbildend ist ein solches Vorgehen nicht.