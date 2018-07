Mitglieder von Union und FDP haben in der Debatte um die Rettung Griechenlands ihre Forderung nach einer möglichen Insolvenz des Landes bekräftigt. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt sagte, Schuldenkrisen wie in Griechenland müssten künftig von der Euro-Zone fern gehalten werden. Auch der FDP-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler verteidigte seine in der Koalition heftig umstrittenen Äußerungen über den Euro-Rettungskurs erneut.

FDP-Präsidiumsmitglied Patrick Döring stärkte seinem Parteichef den Rücken: Eine Insolvenz Griechenlands müsse möglich sein. "Wir müssen dafür sorgen, dass zukünftig nicht allein die Allgemeinheit, sondern die Verantwortlichen und Nutznießer für die Risiken gerade stehen", sagte er. Eine Insolvenzoption sei einst die gemeinsame Forderung der bürgerlichen Parteien in Deutschland gewesen. "Es wird Zeit, dass die Union sich dessen besinnt", sagte Döring.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Euro-Skeptiker Frank Schäffler kritisierte Merkels Appell, die Insolvenz-Diskussion zu beenden: "Die Bundeskanzlerin liegt hier völlig falsch. Die Märkte haben die Insolvenz Griechenlands längst eingepreist. Die einjährige griechische Staatsanleihe hat inzwischen eine Rendite von über 100 Prozent. Der Markt erwartet die Insolvenz Griechenlands", sagte Schäffler.

Die Gefahr eines Überspringens der Krise im Fall einer geordneten Insolvenz Griechenlands sieht Schäffler nicht: "Im Gegenteil: Wenn wir den Rettungsautomatismus fortsetzen, erhöht sich die Ansteckungsgefahr. Wir müssen die Logik durchbrechen, dass immer gerettet wird. Nur so verhindern wir weitere Spekulation."

Mitgliederbefragungen in FDP und CDU

Der CDU-Haushaltspolitiker Klaus-Peter Willsch will nach dem Beispiel der FDP in seiner Partei eine Mitgliederbefragung über künftige Hilfen für Griechenland und andere Schuldenstaaten durchführen. Er geht davon aus, dass "eine satte Mehrheit" gegen die Griechenland-Hilfe wäre, sagte Willsch.

In der FDP haben sich bisher rund 1.800 Mitglieder mit ihrer Unterschrift für einen Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungskurs ausgesprochen. Das twitterte der Bundestagsabgeordnete und Euro-Skeptiker Frank Schäffler am Donnerstagabend. Das ist mehr als die Hälfte der benötigten rund 3.300 Mitglieder. Diese Zahl dürfte auch nach Einschätzung der FDP-Führung erreicht werden. Die Parteispitze bereitet einen eigenen Antrag vor, der dann parallel zum Schäffler-Antrag den Mitgliedern vorgelegt werden und den "Euro-Rebellen" Wind aus den Segeln nehmen soll.

Für die Parteirebellen drängt die Zeit, weil es erfahrungsgemäß etwa zehn Wochen dauert, eine Befragung der rund 65.000 Mitglieder zu organisieren. Eine Entscheidung bis zum Parteitag am 12. und 13. November in Frankfurt/Main dürfte kaum zu schaffen sein. Dort will die FDP-Führung um Parteichef Rösler sich mit einem Leitantrag Rückendeckung für ihren Europa-Kurs holen. Der Bundestag soll im Dezember abschließend über den dauerhaften Euro-Schirm ESM entscheiden, der Mitte 2013 den aktuellen Schirm EFSF ablöst.

Die Kritik an Merkels Kurs in der Euro-Krise teilen viele Deutsche: 82 Prozent beurteilen nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa das Krisenmanagement der Regierung von Angela Merkel mit "eher schlecht". Zwei Drittel sprachen sich zudem gegen Hilfen für Griechenland oder andere Staaten in der Schuldenkrise aus.