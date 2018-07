ZEIT ONLINE begleitet fünf junge Abgeordnete, die im September 2009 neu in den Bundestag gewählt wurden. Hier finden Sie die bisherigen Teile der Langzeit-Serie.



Daniela Kolbe wird für den Rettungsschirm stimmen : "Wir müssen der Kanzlerin helfen". Die 31-jährige Bundestagsabgeordnete sagte das ruhig, wie es ihre Art ist. Sie klingt sehr staatstragend.

Dabei ist Kolbe eigentlich Oppositionspolitikerin. Doch das nationale und europäische Verantwortungsbewusstsein, das die SPD in diesen Tagen propagiert, verkörpert ihr jüngstes Bundestagsmitglied mustergültig. Wenn "Not am Mann" sei , dann unterstütze ihre Partei die Regierung, damit diese das richtige tue, sagt Kolbe. Zwar betonen die Sozialdemokraten, dass die Hilfsmaßnahmen für Griechenland eigentlich viel weiter reichen müssten. Aber jetzt Frontalopposition zu machen – das käme ihnen dennoch fahrlässig vor. Die Regierung kann schließlich "jeder Zeit zu Ende sein", sagt Kolbe. Darauf müsse man vorbereitet sein.

Kommt dann die Große Koalition ? Nein, das wäre "absurd", findet Kolbe und schüttelt den Kopf. Ihre Partei hat kein Interesse daran "wieder als Juniorpartner" der CDU die Macht abzusichern.

Mit der FDP habe sie "ein bisschen Mitleid", sagt die Jungpolitikerin. Als Sozialdemokratin weiß sie gut wie es ist, wenn eine Regierungspartei den Abwärtstrend nicht stoppen kann. Die Medien vergleicht Kolbe mit einer "Meute", die sich erst auf Westerwelle gestürzt hätte, nun auf Rösler . Die 31-Jährige wünscht sich eine "langsamere und reflektierte" Berichterstattung. Die Aufgeregtheit der Bundespolitik und des Hauptstadtjournalismus befremdet sie.

Was hat sie noch für sich mitgenommen aus ihren ersten zwei Jahren als Abgeordnete? "Prioritäten setzen". Kolbe besucht inzwischen weniger Veranstaltungen. Frisch aus Leipzig gekommen, ist sie am Anfang von einem Termin zum nächsten gehetzt, aus Furcht, sie könne etwas verpassen. Aber tatsächlich lungern auf den parlamentarischen Abenden, zu denen Abgeordnete regelmäßig eingeladen werden, oft nur Praktikanten am Buffet herum.

Auch ihren Redestil hat Kolbe überdacht. Im Bundestag spricht sie jetzt mit Stichwortzettel. Früher hat sie die Texte – Wort für Wort – vorher ausformuliert. Und das merkte man: Sie klangen vorgelesen. Kolbe klebte am Manuskript, unfähig, auf Zwischenfragen einzugehen.

Die junge Sozialdemokratin ist selbstkritisch, aber dennoch wirkt sie selbstbewusster als noch vor zwei Jahren. Dazu mag ihr neuer Posten beigetragen haben: Seit ein paar Monaten ist sie Vorsitzende einer Enquete-Kommission, die sich mit nachhaltigem Wirtschaften beschäftigt. Vorher hat sie sich oft gefragt, wo ihr "Spielfeld" im Bundestag sei. Inzwischen sei sie mehr als ausgelastet. Die SPD-Fraktionsführung wählte Kolbe aus, weil sie für dieses Zukunftsprojekt ein junges Gesicht suchte. Und auch, weil Kolbe mit ihrer besonnenen, ausgleichenden Art für einen solchen Posten tatsächlich gut geeignet scheint.