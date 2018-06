Erwin Sellering hat keinen Grund lange zu warten. Schon am frühen Sonntagabend ist klar: Der Ministerpräsident hat alle Wahlkampf-Ziele erreicht: Die SPD ist mit Abstand stärkste Partei. Den Koalitionspartner kann sie sich künftig aussuchen. Sellering bahnt sich seinen Weg durch den Innenhof eines Restaurants in der Schweriner Innenstadt. Hier findet die Wahlparty der SPD statt. Es ist heiß. Sellering schwitzt und strahlt.

Aber lange feiern lassen will er sich nicht an diesem Abend. "Ok, ok", sagt er – und versucht mit den Armen den rhythmischen Applaus zu dämpfen. Es gelingt nicht. "Ja, ok ich freu' mich auch", sagt er, um gleich wieder beschwichtigend auf den Jubel einzuwirken.

Natürlich gefällt Sellering die Popularität, die in diesem Wahlkampf in Umfragen und auf Veranstaltungen attestiert wurde. Aber sie ist ihm auch ein wenig suspekt. Zu seinem Amtsantritt vor drei Jahren haben viele noch daran gezweifelt, ob er, der Mann aus dem Ruhrpott, der Richtige für die Staatskanzlei sei. Sellering hat das nicht vergessen. Seit Tagen müht er sich, den Ball flach zu halten – und ihn an seine Sympathisanten zurückzuspielen. "Ihr habt das toll gemacht", ruft er den jubelnden Schweriner Sozialdemokraten mehrfach zu.

Sellering weiß, wie schnell Stimmungen sich drehen können. Noch bei der Bundestagswahl 2009 haben in Mecklenburg-Vorpommern nur 16,6 Prozent der Wähler für die SPD gestimmt. "Vergesst das nicht", mahnt er in Schwerin. Es sei zwar toll, dass man diesmal das Ergebnis fast verdoppelt habe, aber man dürfe das neue Vertrauen nicht verspielen. Deshalb will er sich auch in der Frage nach der künftigen Koalition nicht drängen lassen. Lieber formuliert er schon mal ein paar verkappte Bedingungen an potenzielle Partner: Die SPD stehe für wirtschaftlichen Aufschwung und einen seriösen Haushalt. Und sie stehe für den Mindestlohn und eine neue Bildungspolitik. Der erste Satz ist an die Linke, der zweite an die CDU gerichtet.

Weiter mit der CDU – oder zurück zur Linken? An der Schweriner Basis ist man gespalten. "Der Auftrag vom Wähler lautet weitermachen", sagt Hilmar Heyenn, ein sozialdemokratischer Landtagsmitarbeiter. Man habe gut "zusammengearbeitet", kein Mensch würde verstehen, wenn man das nun ändert, sagt er. Tatsächlich zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Bürger mit der Regierung ausgesprochen zufrieden ist. Andere Sozialdemokraten dagegen setzen auf einen Koalitionswechsel. Nur mit der Linken sei "ein Politikwechsel" möglich, sagt ein Juso fröhlich. Aber auch mit der CDU passe das schon.

Weniger nach Feiern ist der CDU zumute. Sie hat an diesem Abend an das Ufer des Schweriner Sees geladen. Eine schicke Location, aber die Stimmung ist gedrückt. Die CDU hat mehr als fünf Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2006 verloren. Die Krisenanalyse beginnt noch am Wahlabend. Dorin Müthel-Brenncke ist die Wahlkreiskandidatin von Schwerin. Den Einzug in den Landtag hat sie vermutlich verpasst. Sie fordert, dass die CDU künftig "kämpferischer" in der Regierung auftreten müsse. Auch Spitzenkandidat Caffier beklagt mehrfach, dass nur die SPD von den "Erfolgen der Regierung" profitiert habe.

Allerdings: Leicht wird es auch in Zukunft nicht, ein eigenständiges Profil zu zeigen. Mehrere Christdemokraten weisen darauf hin, dass sie in der Regierung bleiben wollen. Daher müsse man vermutlich sogar "noch flexibler" auf die Wünsche der SPD eingehen, etwa beim Mindestlohn, sagt beispielsweise Kurt Schanné von der Schweriner CDU.