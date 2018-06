Berichten des britischen Nachrichtensenders BBC zufolge fürchten die libyschen Rebellen, dass die Einwohner der belagerten Stadt Bani Walid aus Rache erschossen oder aber als menschliche Schutzschilde missbraucht werden könnten.

Die 180 Kilometer südöstliche von Tripolis gelegene Stadt Bani Walid gehört zu einer der letzten Hochburgen der Gadhafi-Anhänger. Die Verhandlungen über eine friedliche Übergabe der Stadt waren zuvor gescheitert, nun bereiten sich die Aufständischen auf die gewaltsame Einnahme vor. "Wir sind an drei Fronten bereit zum Angriff", sagte Mahmoud Abdul Aziz, ein Teilnehmer der Verhandlungen, gegenüber der arabischen Nachrichtenagentur Al Jazeera. "Die Zeit ist abgelaufen", sagte Aziz Al Jazeera. Ein Angriff werde in den nächsten 24 Stunden beginnen.

Die humanitäre Lage in der Stadt hat sich unterdessen verschlechtert, berichtet der Guardian. Ein Sprecher der Rebellen sagte, dass die Wasservorräte in Bani Walid zu Neige gingen. Seit einer Woche seien die Stadt und damit auch die Krankenhäuser ohne Strom. Momentan versuchten Ärzte, zu der umkämpften Stadt zu gelangen.

Tod des Gadhafi-Sohns Khamis bestätigt

Der Kommandant der Rebellen in Tripolis, Abdul Hakim Belhaj, sagte dem Guardian, dass schätzungsweise 90 Prozent der Einwohner Bani Walids auf der Seite der Rebellen stehen würden. Familienmitglieder Gadhafis sollenbereits am Samstag aus Bani Walid geflohen sein, als Einwohner der Stadt die Rebellenflagge gehisst haben sollen. Militärkonvois der Gadhafi-treuen Truppen seien bei Verlassen der Stadt beobachtet worden, berichtete ein Anführer der Rebellentruppen in der nahe gelegenen Stadt Tahouna, heißt es weiter.

Inzwischen sei sich der libysche Übergangsrat inzwischen sicher, dass der Gadhafi Sohn Khamis bei einem Gefecht in der Nähe der Hauptstadt Tripolis gestorben sei, berichtet das Blatt. Er sei in Bani Walid beerdigt worden.