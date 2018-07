"Unser Star ist der Erwin", sagt ein Juso aufgekratzt. SPD-Ministerpräsident Sellering ist gerade im proppevollen Kurhaus von Rostock-Warnemünde aufgetreten. Es gibt Würstchen und Weißwein aus Pappbechern. Alle Genossen schwärmen.

Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier beispielsweise, aus Berlin an die Ostsee gereist, lobt Sellerings "Beharrlichkeit, Freundlichkeit und Intelligenz". Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der Rede des Spitzenkandidaten gebannt gelauscht, die in der Tat ruhig, klug und stringent vorgetragen war. Unbeholfen wirkt nur Sellerings Jubelpose hinterher. Während die Genossen ihn feiern, winkt er schnell andere zu sich aufs Podium. So allein beklatscht zu werden, ist ihm sichtlich unangenehm.

Bundesweit kennen nur wenige den 61-Jährigen, der seit 2008 die Landesregierung in Schwerin anführt. Doch in Mecklenburg-Vorpommern ist er der mit Abstand beliebteste Politiker. Seine Popularitätswerte sind dreimal so hoch wie die von CDU-Herausforderer Lorenz Caffier . Dabei war der SPD-Landesverband bei Sellerings Nominierung durchaus besorgt: Schließlich ist er ein Wessi aus dem Ruhrpott.

Im aktuellen Wahlkampf ließ Sellering sich, wohl auch aus Kompensationsgründen, von einem plattdeutsch sprechenden Barden begleiten. Aber man muss ihn nur mal einen halben Tag mit ihm unterwegs sein, um festzustellen, dass ihn die Menschen schätzen. Das liegt zum einen an seiner zugänglichen, unprätentiösen Art: Mit Passanten in der Rostocker Fußgängerzone kommt er schnell ins Gespräch. Auch wer ihn gar nicht kennt, wie ein junger Lehrling mit Gipsfuß, mag ihn nach kurzem Plausch.

Zum anderen liegt es an daran, dass Sellering die Rolle als Vermittler zwischen Ost und West gefällt. Lauter als viele Ostdeutsche verteidigt er die DDR, indem er sie als "nicht totalen Unrechtsstaat" bezeichnet und den Wessis "moralische Überheblichkeit" vorwirft. Die Presse feiert ihn als "Ossi-Versteher". Mehrere Passanten in Rostock honorieren das ausdrücklich. "Er ist kein Ostler, aber er setzt sich für uns ein", das sagen sinngemäß mehrere.

Andere sagen, Sellering habe einen Hang zum Populismus. Linken-Spitzenkandidat Helmut Holter bezeichnet den Ministerpräsidenten im Gespräch mit ZEIT ONLINE als "beliebig" und "aalglatt". Das liegt vielleicht auch daran, dass Holter nach der Wahl gern mit der SPD koalieren möchte. Sellering aber hält sich diese Entscheidung ganz bewusst offen. Mit Linken und CDU hat er schon regiert. Beide Male lief es "konstruktiv", sagt er ZEIT ONLINE. Warum dann jetzt schon eine Vorfestlegung treffen?

Merkels Dauerbesuche in der alten Heimat



Auch die CDU würde gern weiter mit Sellering regieren. Die Kanzlerin hat den Wahlkampf in ihrer Heimat ernst genommen. "Neun Auftritte" hatte sie in den letzten Wochen, wie Sellering im Gespräch süffisant betont. Geholfen hat es Merkel wenig. Zwar ist sie beliebt, wie man in Schwerin feststellen konnte. Aber ihre Euro- und Libyen-Politik wird dennoch kritisiert.

Der CDU droht ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Insgeheim hat sie sich längst mit ihrer Rolle als Juniorpartner in einer Großen Koalition abgefunden. Beide Parteien und die Bevölkerung bewerten das rot-schwarze Bündnis als erfolgreich. Hinzu kommt das Dilemma der CDU: Je erfolgreicher sie wird, desto eher treibt sie die SPD in die Arme der Linkspartei. Nur als Juniorpartner hat die CDU die Aussicht, in der Regierung zu bleiben. Deshalb vermeidet sie im Wahlkampf alles, was die Sozialdemokraten provozieren könnte. Gut zu beobachten war das im TV-Duell, als ihr schwacher Spitzenkandidat Caffier kaum ein Widerwort gegen Sellering wagte. Dieser bezeichnete ihn gönnerhaft als "meinen Innenminister".