Aus den Kommunalwahlen in Niedersachsen ist die CDU trotz Verlusten als stärkste Kraft hervorgegangen. 37,0 Prozent der Wähler stimmten in kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover für die Christdemokraten. Vor fünf Jahren waren es mehr als 41 Prozent gewesen. Für die SPD stimmten 34,9 Prozent, 1,7 Prozentpunkte weniger als 2006. Die Grünen legten mit 14,3 Prozent (7,8) deutlich zu, wo hingegen die FDP um 3,3 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent abrutschte. Die Linke konnte mit 1,5 Prozentpunkten einen leichten Zuwachs auf 2,4 Prozent erreichen.

In Wolfsburg gewann der SPD-Kandidat Klaus-Dieter Mohrs die Oberbürgermeisterwahl. Mit über 63 Prozent der Stimmen löst er seinen Vorgänger Rolf Schnellecke (CDU) ab. Mohrs Gegenkandidatin Elisabeth Heister-Neumann hatte gerade einmal 26,3 Prozent der Stimmen erhalten. In Wilhelmshaven ging der CDU-Kandidat Andreas Wagner als Sieger aus der Abstimmung hervor. Er gewann mit 36 Prozent, weil er neun Gegenkandidaten hatte, auf die sich die restlichen Stimmen aufteilten. "Ganz überwiegend gibt es sehr viel Licht für die CDU in Niedersachsen", bewertete CDU-Chef und Ministerpräsident McAllister die Wahl.

Höhere Wahlbeteiligung, als erwartet

Insgesamt wurden rund 2.200 parlamentarische Gremien auf Kreis-, Stadt- und Gemeindeebene gewählt. Die Wähler hatten bis zu sechs Stimmen. Entgegen den Prognosen gab es einen leichten Anstieg der Wahlbeteiligung. Anderthalb Stunden vor Schließung der Wahllokale hatten 44,3 Prozent der rund 6,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt nur 42,1 Prozent gewesen. Die Kommunalwahl galt als Stimmungstest für die Landtagswahl, die zwischen Oktober 2012 und Januar 2013 stattfindet.