Klaus Wowereit reklamiert den Wahlsieg für sich , der eigentliche Gewinner der Wahl in Berlin aber ist die Piratenpartei . Mit ihrem unerwarteten 8,9-Prozent-Ergebnis zog sie aus dem Stand ins Abgeordnetenhaus ein. Die Partei markiert damit die spannendste parteipolitische Entwicklung in Berlin seit der Wiedervereinigung. Schon zur Bundestagswahl 2009 , bei der zwei Prozent orange wählten, hatten die Piraten ihre größte Anhängerschaft in der Hauptstadt. Doch auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Wochen holten sie 13 Prozent unter den Erstwählern. Ein gigantischer Erfolg.

Ob sich der aber verstetigt, in- und außerhalb der Hauptstadt, hängt davon ab, ob die junge Partei ihre inhaltlichen Leerstellen zu füllen vermag. Als sich die Piraten 2006 gründeten, bezeichneten sie sich als " weiche Themenpartei " – also eine, die nicht auf allen politischen Gebieten Antworten geben kann und will. Fünf Jahre hatte sie seither Zeit, ein umfassendes Grundsatzprogramm auszuarbeiten. Doch weiterhin überwiegen Internetthemen. Auch im Wahlprogramm zur Berlin-Wahl kamen die Wirtschafts- und Finanzpolitik und der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit nicht oder nur am Rande vor.

Die Piraten fordern stattdessen Whistleblower-Schutz und kostenloses U-Bahnfahren. Ein Interview zeigte, dass Spitzenkandidat Andreas Baum wenig Ahnung hat von Berlins Schuldenberg. Auch konnte seine Partei keine Finanzierungsvorschläge für ihre Forderungen präsentieren.

Lässt sich Politik betreiben, indem man nur einen Mikrokosmos abdeckt? In diesem Wahlkampf zumindest hat es geklappt: Open Access zu allen schöpferischen Produkten, die durch Staatshilfen finanziert wurden. Eine Lockerung der Amtsverschwiegenheit, neue Informationsfreiheitsgesetze, die Abschaffung des Patentrechts und die "Legalisierung der Privatkopie". Immerhin etwas erweitert hat die Partei ihr Themenspektrum um eine liberale Drogenpolitik und die Forderung nach einem Mindestlohn. Auf anderen Gebieten hat man sich auf Worthülsen beschränkt. Die "Privatisierung von Religion" ist so eine.

Zweifelsohne müssen viele der Piraten-Themen angesprochen werden – insbesondere deshalb, weil es sonst niemand tut. "Wir stellen die Fragen, von denen andere nicht mal wissen, dass sie existieren", sagt Rick Falkvinge, der schwedische Gründer der Piratenbewegung. Das ist richtig, dennoch muss sich die Partei damit auseinandersetzen, ob mehr als acht Prozent der Berliner Wähler dies dauerhaft für wichtiger halten als Antworten zum Thema Arbeitslosigkeit, Jugendkriminalität und Staatsverschuldung.