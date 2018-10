ZEIT ONLINE begleitet fünf junge Abgeordnete, die im September 2009 neu in den Bundestag gewählt wurden. Hier finden Sie die bisherigen Teile der Langzeit-Serie.

Bitte kein Mitleid, sagt Johannes Vogel. Fast angewidert schüttelt der 29-jährige FDP-Politiker den Kopf. Spott, Aversionen – das alles sei ok. Daran hat er in seinen ersten zwei Jahren als FDP-Abgeordneter gewöhnt. Aber dass ihm nun Journalisten und sogar Politiker der Opposition auf den Rücken klopfen und aufzumuntern versuchen, sei nichts, was er sich wünsche.

Natürlich, Vogel erkennt den Ernst der Lage. Die Wahl in Berlin, bei der die FDP nur 1,8 Prozent holte , liegt nicht lange zurück. Die Situation sei bitter, ätzend und brutal, sagt er. Aber er man dürfe jetzt nicht resignieren.

Vogel steht loyal hinter der neuen jungen Führungsriege der FDP um Philipp Rösler und Christian Lindner. Er kennt sie seit Langem. Als es um die Nachfolge Guido Westerwelles ging, zählte er, der gut vernetzte frühere Juli-Chef, zu ihren wichtigen Unterstützern. Auch jetzt verteidigt er sie gegen die Euro-Skeptiker in der eigenen Partei.

Dass die Gruppe um Frank Schäffler die nötigen gut 3.000 Stimmen für ihre Mitgliederbefragung zum Euro-Rettungsfonds ESM zusammenbekommt, daran zweifelt er nicht. Die Position Schäfflers hat er von Anfang an für falsch gehalten: Sollte der Mitgliederentscheid Erfolg haben, und sogar auf einem Parteitag eine Mehrheit erhalten, wäre das wohl das Ende der schwarz-gelben Koalition. Aber inzwischen begreift Vogel die Schäffler-Initiative auch als "Chance" für seine Partei. Man müsse nun eben mit offenem Visier debattieren und für die richtige Position kämpfen. Die FDP habe massiv an Vertrauen verloren, analysiert er nüchtern. Das gewinne man nicht durch Intransparenz zurück. Deshalb findet er es gut, dass Rösler die Möglichkeit einer Insolvenz Griechenlands offen thematisiert hat.

Auch Vogel selbst beteiligt sich intensiv an dieser Debatte um Europa. Er verfasst Gastbeiträge in Zeitungen und gibt Interviews, durchaus selbstbewusst und fachkundig. Dabei zählt der Euro eigentlich gar nicht zu seinem Fachbereich. Er sitzt im Ausschuss Arbeit und Soziales. Aber Vogel weiß, dass die Währungskrise derzeit alles andere überlagert und für seine Partei existentielle Folgen haben könnte.

Von den verheerenden Umfragen will er sich nicht verrückt machen lasen. Das "wäre krank", jetzt mitten in der Legislaturperiode. Andere Regierungen hatten zur Halbzeit ebenfalls miese Werte. An eine vorzeitige Neuwahl glaubt er nicht. Seine Partei hat derzeit jedenfalls kein Interesse daran. Bis 2013 werde man sich schon wieder berappeln.

Und wenn nicht? Ach, um sich selbst macht er sich keine Sorgen, sagt Vogel. Wenn es nicht klappen sollte, habe er "vier Jahre einen spannenden Job" gehabt. 2013 ist er 31 Jahre alt. Seine Dissertation, an der er nebenbei schreibt, ist dann vermutlich fertig. Er würde schon was neues Interessantes finden.

Vogel spielt diese abgebrühte Unbekümmertheit nicht. Schon beim ersten Treffen mit ZEIT ONLINE vor zwei Jahren, damals hatte die FDP gerade 14,6 Prozent bei der Bundestagswahl geholt, hatte er betont, dass er nicht unbedingt Berufspolitiker bleiben wolle. Heute sagt er, dass sein Leben nicht allein von der Politik abhänge. Jeden Morgen beim Aufwachen sei er fröhlich; anders wäre die FDP-Krise auch nur schwer zu ertragen. Man glaubt es ihm.