Noch sind die CDU-Anhänger ein wenig skeptisch. An den Notizbüchern und Buntstiftsets mit CDU-Aufdruck gehen die meisten ebenso vorbei wie an den kleinen Teddybären, die aus der Produktkategorie "Sympathieartikel" stammen. Aufgereiht liegen sie auf einem Tischchen am Eingang zur Westfalenhalle 3A in Dortmund. Doch die Besucher dieses Abends sind nicht als Fans gekommen, sondern als kritische Parteimitglieder. Sie wollen erst einmal hören, was ihnen ihre Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu sagen hat.

Merkel hat sie zur Regionalkonferenz geladen, eine Art bundesweiter Gruppentherapie-Tour, um das Verhältnis zwischen Führung und Basis zu verbessern. Vergangene Woche ging es los im oberhessischen Alsfeld. Nun ist Dortmund an der Reihe, Sonntag Oldenburg, Montag Karlsruhe. Insgesamt sechs Mal stellt sich die Bundeskanzlerin, unterstützt von ihrem Generalsekretär Hermann Gröhe, in kahle Mehrzweckhallen, um mit den CDU-Mitgliedern ihre Politik zu diskutieren. Griechenland und der Euro, die Finanzmärkte und die Zukunft der EU, aber auch die plötzliche Abkehr von der Atomenergie oder der schwierige Partner FDP. Es gibt wahrlich genug Gesprächsbedarf.

Es ist harte Arbeit ohne Showeffekte. Rund 40 Minuten redet Angela Merkel auf die mehr als 1.000 Gäste ein, über die Pflicht zur Eigenverantwortung und christliche Werte. Sie schafft es in zwei Sätzen von der Papst-Rede im Bundestag zu den Grundlagen sozialen Marktwirtschaft, beschwört "die sittlichen und geistigen Kräfte des Christentums". Viel Applaus gibt es dafür, und schon früh an diesem Freitagabend wird klar: Hier geht es weniger um harte Selbstkritik, als um eine gemeinsame Selbstvergewisserung der CDU in "fordernden Zeiten" wie Merkel immer wieder sagt. Woher kommen wir? Was wollen wir?

Thema Nummer eins, sowohl in der Rede wie in der anschließenden, fast zweistündigen Diskussion, ist die Finanz- und Euro-Krise. Müsse man den Griechen wirklich helfen, fragt einer. "Da gehen halt mal 2,5 Prozent der EU Pleite, das passiert. Das gibt es in der Wirtschaft auch." Die meisten aber sprechen von ihrer eigenen Ratlosigkeit: "Diese schnellen abrupten Wechsel, diese immer neuen Forderungen, wir verstehen das nicht mehr!", ruft ein Parteimitglied. Und am Rande berichtet Reinhard Korte, immerhin ein ehemaliger Bürgermeister, von seiner Hilflosigkeit: "Ich fühle mich den Finanzmärkten ausgeliefert."

Angela Merkel beschwört daraufhin die "politische Gestaltungsmacht", die man wiedererlangen wolle. Doch wie genau sie das machen will, dazu sagt sie nichts.

Mehr Europa wäre ein Ausweg, sagen manche. Darunter auch der Vorstand des CDU-Landesverbandes von Nordrhein-Westfalen, an diesem Abend in Dortmund praktisch die Hausherren. Er hat in einem Grundsatzpapier Anfang der Woche geschrieben: "Entweder haben alle Europäer eine gemeinsame Zukunft oder gemeinsam keine Zukunft." Die bisherigen "zahllosen Koordinierungsversuche der Wirtschaftspolitik sind im Wesentlichen wirkungslos geblieben", deshalb bedürfe es jetzt auch Änderungen der europäischen Verträge und der Übertragung von Souveränitätsrechten, um die Währungsunion zu vollenden.

Starker Tobak, auch für die CDU-Basis, die an diesem Abend in Dortmund ihr Unwohlsein über "Brüssel" immer wieder zum Ausdruck bringt. "Die Ausrede, das müsse man in Brüssel regeln, darf für die Politiker nicht gelten!", sagt ein Redner und bekommt dafür eine Menge Applaus. Und auch Reinhard Korte sagt: "Mehr Europa, das will ich nicht." Da könne die Bundeskanzlerin noch so viel von der "engen wirtschaftlichen Vernetzung" in Europa erzählen, bei diesen Kernfragen der aktuellen Politik ist ihre Partei längst nicht auf einer Linie.