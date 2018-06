Noch ein paar Tage weiter so, und das Bild vom "hässlichen Deutschen" ist in Europa perfekt. Da schwadroniert Jungwirtschaftsminister Philipp Rösler von einer "geordneten Insolvenz" Griechenlands . Sein Generalsekretär Christian Lindner assistiert dem FDP-Parteichef mit der Ansage, es sei nicht auszuschließen, "dass die Griechen aus der Euro-Zone ausscheiden müssen oder wollen".

Und weil die liberale Boygroup gerade so schön zündelt, legt wie auf Kommando das CSU-Präsidium nach: "Euro-Staaten, die sich nicht an die gemeinsamen Regeln der Haushaltsdisziplin halten und dadurch sich und die Währungsunion in Schwierigkeiten bringen, müssen damit rechnen, die Währungsunion verlassen zu müssen."

"Brandbeschleuniger" nennt der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Fritz Kuhn, solche Sprüche. Mit ihm raufen sich Parteigenossen, Sozialdemokraten und die Vernünftigen in der CDU die Haare. Geht’s noch?

Oh ja, es geht noch schlimmer. Etwa wenn unser famoser EU-Kommissar Günther Oettinger über "unkonventionelle Ideen" zur Lösung der Krise nachdenkt. Ein Vorschlag wäre, gab er in der Bild -Zeitung zu bedenken, "die Flaggen von Schuldensündern vor den EU-Gebäuden auf Halbmast zu setzen". Ja, das ist mal ein toller Gedanke. Weshalb sind nur die Griechen selbst noch nicht darauf gekommen?

Der Wahnsinn galoppiert, und deshalb ist es doppelt bewundernswert, wie unbeirrt, ja stoisch, sich Finanzminister Wolfgang Schäuble der populistischen Woge entgegenstemmt . Denn er weiß natürlich, dass Deutschland drauf und dran ist, sich mit seinem Krisenmanagement ins Abseits zu stellen. Man kann eine Staatspleite auch herbeireden! Es wäre aber Aufgabe der deutschen Politik, alles zu versuchen, um sie abzuwenden.

Denn man mag es beklagen, aber als die mit Abstand größte Volkswirtschaft in der Euro-Zone trägt Deutschland die Hauptlast bei der Lösung der Schuldenkrise. "Natürlich müssen die Deutschen zahlen", sagt Ex-Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) im Spiegel -Interview . Deutschland hat ja auch am meisten vom Euro profitiert, also muss es sich die Rettung des Euro auch mehr kosten lassen als die anderen Länder.

Warum fällt es dem bürgerlichen Lager so schwer, diese einfache Wahrheit zu akzeptieren und klar auszusprechen? Für Helmut Kohl gab es nie einen Zweifel, dass sich das mächtige Deutschland im Zweifel zurücknehmen müsse, wenn schon nicht in der Sache, so doch im Stil. Jetzt zieht ein hässlicher Ton in die Debatte ein: besserwisserisch, fordernd, arrogant.