Die SPD verzichtet in ihrem Steuerkonzept auf die Entlastung von Geringverdienern. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, wollen die Sozialdemokraten vor allem Besserverdienende stärker belasten. Ein entsprechendes Finanzkonzept will die Parteispitze am Sonntag mit Landes- und Bezirksvorsitzenden beraten.

Grundsätzlich halte die Parteispitze zwar an den Entlastungsplänen fest, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Doch die Pläne zur Senkung der Sozialabgaben für Kleinverdiener und Alleinerziehende habe die SPD vorerst aufgegeben, meldet die Zeitung unter Berufung auf das ihr vorliegende Konzept. Wegen der hohen deutschen Neuverschuldung, unabsehbaren Risiken bei der Konjunkturentwicklung und der schwierigen Lage in der Euro-Währungszone könne das Projekt erst bei einem nachhaltig ausgeglichenen Bundeshaushalt realisiert werden.

Die SPD hatte mehrfach bekräftigt, dass sie für Steuersenkungen keinen Spielraum sieht und stattdessen vor allem für Spitzenverdiener die Steuern erhöhen will. Zum Jahresbeginn versprach sie allerdings eine spürbare Entlastung für Einkommen zwischen 800 und 3.000 Euro. Die Sozialdemokraten zielten dabei auf Erleichterungen bei den Sozialabgaben.

Steuererhöhungen sollen 5,4 Milliarden Euro mehr einbringen

In dem Finanzkonzept für die Jahre 2012 bis 2016 steht nach Informationen des Spiegel, dass Steuererhöhungen vor allem für Besserverdienende dem Bund Mehreinnahmen von 5,4 Milliarden Euro jährlich bescheren sollen. "Wir halten es für notwendig und gerecht, dass die Bezieher höherer Einkommen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten", heißt es nach einem Bericht der Welt am Sonntag in dem zwölfseitigen Konzept, das maßgeblich von SPD-Chef Sigmar Gabriel, dem Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier und dem möglichen Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück entwickelt wurde.

Bei der Erhöhung des Spitzensteuersatzes stehen laut Welt am Sonntag verschiedene Varianten zur Diskussion, die stufenweise Anhebungen auf zwischen 45 und 49 Prozent vorsehen. Der Höchstsatz soll aber erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 100.000 Euro greifen. Auch das Ehegattensplitting soll umgestaltet werden.