Ost oder West? Es ist eine der Fragen, die man in Berlin am häufigsten hört. Jeder Besucher der Stadt stellt sie. Und so ziemlich jeder Bewohner weiß sofort die richtige Antwort. Die zwei Teile Berlins, sie existieren immer noch, mehr als 20 Jahre nach der Vereinigung. Nach wie vor gibt es Viertel in der Hauptstadt , in denen sich die Lebensverhältnisse und die politischen Einstellungen komplett unterscheiden. Oft liegen diese Viertel überaus dicht beieinander, oft verläuft die Grenze entlang des früheren Eisernen Vorhangs.

Berlin-Mitte zum Beispiel ist so ein Bezirk. Er ist Ost und West gleichermaßen. Hier, im Herzen der Hauptstadt, wurden 2001 zwei Westbezirke und ein Ostbezirk zu einer politischen Einheit zusammengefasst, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Im Norden von Mitte liegt der Wedding, das alte Arbeiterviertel Westberlins. Im Westen das bürgerliche Tiergarten, mit seinen Botschaften, dem Kanzleramt und dem Reichstag. Und im Südosten das frühere Zentrum Ostberlins mit der Museumsinsel, der Friedrichstraße, den Hackeschen Höfe, dem Alex. Wie gespalten dieser Bezirk politisch ist, zeigt allein schon ein Blick auf die Wahlergebnisse der Linkspartei: In manchen der früheren Ostteile erreicht sie fast 40 Prozent, in ehemals westlichen Wahlkreisen scheitert sie dagegen oft an der Fünf-Prozent-Hürde .

Von "hier" und "dort" spricht daher auch ständig Markus Pauzenberger. Er ist ein SPD-Kandidat im Straßenwahlkampf. In seinem "zweigeteilten Wahlkampf" benötige man zwei Sprachen und ein komplett zweigeteiltes Problembewusstsein, berichtet er.

Seinen Stand hat Pauzenberger an diesem Tag im schickeren Ex-Ostteil des Bezirks aufgestellt. "Hier", zwischen sanierten Häusern und Baustellen, südlich des Mauerparks, leben viele Wohlhabende und Zugezogene. "Hier" wird kaum berlinert, der Umgang miteinander sei zurückhaltend und sehr höflich. "Drüben" hingegen, er meint damit den früheren Westen, ginge es direkter und ungeschminkter zu. Oft wird der SPD-Mann auf der Straße geduzt.

Auch die Anliegen der Menschen hüben und drüben hätten wenig miteinander zu tun: "Drüben" sei Hartz IV das Hauptproblem. Davon sei "hier" im Osten kaum jemand betroffen. "Drüben" sei der Ausländeranteil sehr hoch. Die Integration an Schulen oder in Wohnvierteln sei ein Dauerthema. "Hier" dagegen leben allenfalls EU-Ausländer, die sich ganz prima integrieren würden.

Auf beiden Seiten gebe es zwar "Mietprobleme" . Aber genauer betrachtet unterscheiden sich auch die fundamental. Im wohlhabenden Osten klagen die Menschen darüber, dass der Wohnraum teuer und knapp werde, sie fühlen sich von Investoren und Ferienwohnungen verdrängt. Im ärmeren Wedding hingegen ist Platz weniger das Problem, wohl aber die Preise. Auch hier steigen die Mieten, viele Wohnungen sind mit der niedrigen Mietobergrenze der Harz-IV-Empfänger nicht mehr zu bezahlen. Sie fühlen sich verdrängt von den Wohlhabenderen, die zunehmend auf Weddinger Ortsteile wie Gesundbrunnen ausweichen. Den Armen bleibt oft nur noch der Umzug raus in die Peripherie.

Wie sich die Lebensverhältnisse im Bezirk binnen weniger Hundert Meter wandeln, kann man gut nachvollziehen, wenn man die Friedrichstraße nach Norden läuft. Aus ihr wird erst die Chauseestraße, dann die Müllerstraße, letztere ist bereits die Hauptstraße des Wedding. Die Coffeeshops, Edelboutiquen und Trendrestaurants werden schnell weniger. Bald bestimmen SB-Bäckereien und Ein-Euro-Läden das Straßenbild. Statt Touristen und Anzugträgern sieht man nun viele Punks, türkische Großfamilien und zahlreiche Trinkgelage auf den Parkbänken am Straßenrand. Die Tattoo-Dichte ist hier bestimmt dreimal so hoch wie im Ostteil des Bezirks.