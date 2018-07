Die annähernd 65.000 Mitglieder der FDP können in den kommenden beiden Monaten über die Haltung ihrer Partei zum künftigen Euro-Rettungsschirm (ESM) entscheiden. Mit der Übergabe von mehr als 3.800 Unterschriften in der Parteizentrale brachte der Euro-Skeptiker Frank Schäffler (FDP) das Verfahren offiziell auf den Weg.

Für die FDP ist dies der erste Mitgliederentscheid, der von der Basis erzwungen wurde. Die Initiatoren wollen den künftigen Euro-Rettungsschirm stoppen, der Mitte 2013 kommen soll. Zugleich soll es nach ihren Vorstellungen eine Umschuldung von überschuldeten Staaten und ein Austrittsrecht aus dem Euro geben.

Gereicht hätte, dass sich fünf Prozent der FDP-Mitglieder für den Mitgliederentscheid aussprechen, das wären 3.230 Unterschriften gewesen. Die FDP-Spitze wird einen Gegenantrag zur Abstimmung stellen, mit dem der Regierungskurs in der Euro-Krise unterstützt werden soll.

Abgestimmt wird per Briefwahl, vermutlich von Anfang November an. Das Ergebnis soll bis Weihnachten feststehen.

FDP-Generalsekretär Christian Lindner sagte, er sei "außerordentlich sicher", dass die Gruppe um Schäffler scheitern werde. Zugleich wertete er die Basisbefragung als "Gewinn für die FDP" und "Zeichen innerparteilicher Demokratie".



Schäffler selbst verteidigte sich gegen Vorwürfe, den Bestand der Koalition aus Union und FDP zu gefährden. "Wir können uns beide nicht leisten, diese Koalition zu verlassen." Sein Ziel sei es, die Koalition "nach vorn" zu bringen. In den anderen Parteien – weder in der Union noch der Bundestags-Opposition aus SPD, Grünen und Linkspartei – gibt es keine vergleichbaren Abstimmungen.



Die Opposition sieht die Koalition geschwächt. Die Unterschriftensammlung zeige, dass die Unterstützung für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den eigenen Reihen weiter bröckele, sagte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles. Es gebe Grund zu zweifeln, "ob diese Regierung den Herausforderungen gewachsen ist".