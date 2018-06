Der Vorstoß der CDU-Spitze zur Einführung eines branchenübergreifenden Mindestlohns stößt beim Koalitionspartner FDP auf starke Vorbehalte. "Eine allgemeine Lohnuntergrenze halten wir für problematisch", sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner. In vielen anderen europäischen Ländern fänden Jugendliche, die noch nie gearbeitet hätten und möglicherweise noch aufholen müssten, wegen eines Mindestlohns keine Stelle. Die FDP wolle, dass es bei der geringen Jugend-Arbeitslosigkeit in Deutschland bleibe und keine Hürden für Menschen mit geringer Qualifikation aufgebaut würden.

Für seine Partei gelte die Vorgabe des Koalitionsvertrags, wonach die Tarifautonomie Vorrang vor einer staatlichen Lohnfestsetzung haben müsse, sagte Lindner. Einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn lehne die FDP daher ab. Schwarz-Gelb werde hier keine rot-grüne Politik machen. Die Höhe der Löhne dürfe nicht zum Gegenstand eines Überbietungswettbewerbs in Wahlkämpfen werden. "Eine Politisierung der Lohnfestsetzung in Deutschland kann niemand wollen", ergänzte Lindner.

Der FDP-Generalsekretär sprach sich dafür aus, den Weg zur Festsetzung von Mindestlöhnen für einzelne Branchen fortzusetzen. Zugleich betonte Lindner, an dem Modell der CDU seien noch viele fachliche Fragen offen. Für das aktuelle Handeln der Koalition sei dies aber ohnehin nicht von Belang.

7,79 Euro in West- und 6,89 Euro in Ostdeutschland

In einer Empfehlung der Antragskommission für den CDU-Bundesparteitag im November spricht sich die Parteispitze dafür aus, "eine allgemeine verbindliche Lohnuntergrenze" in den Bereichen einzuführen, in denen bislang ein tarifvertraglich festgelegter Lohn nicht existiert. Festlegen soll den Mindestlohn eine Kommission von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Höhe soll sich am Tarifabschluss für Zeitarbeitnehmer von 7,79 Euro in West- und 6,89 Euro in Ostdeutschland orientieren.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel steht einem solchen Mindestlohn offen gegenüber. Aus Sicht der Kanzlerin gehe es dabei "um die Würde der Arbeit", sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter. Merkel sei durchaus an diesem Thema interessiert. In der Debatte befinde man sich aber noch weit vor einem Regierungshandeln.

CDU mindestlohn Der CDU-Plan Der CDU-Bundesparteitag Mitte November in Leipzig soll nach der Empfehlung der Antragskommission beschließen, dass eine "allgemeine verbindliche Lohnuntergrenze" für jene Branchen eingeführt wird, in denen es keinen tarifvertraglich festgelegten Lohn gibt. "Wir wollen eine durch die Tarifpartner bestimmte und damit marktwirtschaftlich organisierte Lohnuntergrenze und keinen politischen Mindestlohn", heißt es weiter. Soll heißen: Es ist keine gesetzliche Regelung geplant. Vielmehr sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften diese Lohnuntergrenze aushandeln. Deren Höhe soll sich am Tarifabschluss für Zeitarbeitnehmer orientieren, der bei 6,89 Euro (Osten) bis 7,79 Euro (Westen) liegt. Die DGB-Linie Die CDU schwenkt damit nicht auf die Linie des Gewerkschaftsbundes ein. Der DGB setzt sich seit Jahren für einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Er sieht den Staat in der Pflicht, wenn tarifvertragliche Regelungen nicht zustande kommen. Zunächst forderte der DGB einen Mindeststundenlohn von 7,50 Euro. Der Bundeskongress im Mai 2010 beschloss dann eine Anhebung auf 8,50 Euro pro Stunde. In dem Beschluss hieß es weiter: "Der gesetzliche Mindestlohn soll dann als gesetzliche Untergrenze greifen, wenn Tarifentgelte in den jeweiligen Branchen unterhalb dieser Grenze liegen oder in der Branche keine bzw. nur teilweise tariflichen Regelungen gelten." Andere Parteien Die SPD steht an der Seite der Gewerkschaften. Im Leitantrag des SPD-Bundesvorstandes für den Parteitag im Dezember heißt es: "Der Mindestlohn muss für einen Alleinstehenden bei Vollzeitarbeit existenzsichernd sein. Die SPD unterstützt die Forderung des DGB nach Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 Euro, der regelmäßig durch eine unabhängige Expertenkommission überprüft und angepasst wird." Die Grünen plädieren für einen "allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von wenigstens 7,50 Euro je Stunde". Die Linke verlangt in ihrem neuen Programm einen gesetzlichen Mindestlohn, der 60 Prozent des nationalen Durchschnittseinkommens betragen soll. Die FDP ist für ein "Mindesteinkommen", lehnt aber gesetzliche, branchenübergreifende Mindestlöhne strikt ab. Sind Löhne zu niedrig für den Lebensunterhalt, sollen sie durch ein "Bürgergeld" zu einem Mindesteinkommen aufgestockt werden. Situation derzeit Hierzulande hat der Gesetzgeber in einzelnen Branchen zum Schutz gegen Lohn-Dumping bereits Mindestlöhne festgelegt. Aber: Hier waren die Tarifparteien beteiligt. Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen sich auf einen Mindestlohn verständigen und sich auch einig sein, dass diese Lohnuntergrenze über die tarifgebundenen Betriebe hinaus für die gesamte Branche gelten soll. Dann kann das Bundesarbeitsministerium diesen Mindestlohn auf den ganzen Wirtschaftszweig "erstrecken". Dies ist bereits in folgenden Branchen geschehen: Abfallwirtschaft, Baugewerbe, Dachdecker- und Elektrohandwerk, Gebäudereinigung, Maler- und Lackierhandwerk, Pflegebranche und Großwäschereien, Wach- und Sicherheitsgewerbe. Für die Zeit- und Leiharbeit ist ein Mindestlohn über das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verbindlich vorgegeben. Den höchsten Mindestlohn gibt es mit 11 bis 13 Euro im westdeutschen Bau-, den niedrigsten mit 6,53 Euro im ostdeutschen Sicherheitsgewerbe.

Anders als der Koalitionspartner begrüßte SPD-Chef Sigmar Gabriel die CDU-Wende beim Mindestlohn grundsätzlich. Allerdings reiche die geplante Höhe der Lohnuntergrenze nicht aus, um Arbeitnehmer mit wenig Einkommen von staatlicher Unterstützung unabhängig zu machen, sagte er. Notwendig sei ein garantierter Mindestlohn, bei dem die Beschäftigten nicht mehr dauerhaft auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen seien. Die SPD tritt seit Längerem für einen Mindestlohn von 8,50 Euro ein.

Als Bedingung für ein gemeinsames Vorgehen mit der Koalition nannte der SPD-Chef weitere Verbesserungen bei der Leiharbeit sowie Schritte für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Gabriel sprach sich zudem dafür aus, die Stundenzahl für die 400-Euro-Jobs zu begrenzen. Es müsse wieder klar werden, dass diese Tätigkeiten nur eine Zusatzeinnahme und kein volles Erwerbseinkommen seien.

Innerhalb der CDU sicherte die Frauen-Union ihre Unterstützung für das neue Mindestlohn-Konzept zu. Niedrige Löhne gebe es vor allem im Dienstleistungsbereich, weshalb Frauen massiv davon betroffen seien, erklärt Maria Böhmer, Vorsitzende der Frauen-Union der CDU. "Gerade in den Dienstleistungsbranchen werden wegen geringer Tarifbindung oft Dumpinglöhne von wenigen Euro pro Stunde bezahlt", sagte sie. Das sei nicht länger hinnehmbar. "Eine Lohnuntergrenze würde vielen Frauen endlich ein auskömmliches und gerechtes Einkommen sichern". Frauen verdienen in Deutschland nach Angaben der FU-Vorsitzenden nach wie vor durchschnittlich 23,2 Prozent weniger als Männer.