Bereits jetzt ist klar: Sowohl Ermittler des Bundes als auch aus den Ländern haben Überwachungssoftware der Firma DigiTask gegen Verdächtige eingesetzt. Der umstrittene Trojaner sollte für sie eine sogenannte Quellen-TKÜ ausführen, also die digitale Kommunikation abhören – zum Beispiel via Skype. Doch zumindest in Bayern wurde die Software auch dazu genutzt, auf dem Computer der Verdächtigen unerlaubte Screenshots zu machen.

Die Grünen glauben nun, dass Bundesbehörden von dieser Kompetenzüberschreitung wussten. "Es mehren sich die Anzeichen, dass eine Bundesbehörde eventuell bei der Verteilung der Schadsoftware eine koordinierende Funktion eingenommen haben könnte", sagte ihr Netzexperte Konstantin von Notz ZEIT ONLINE.

Online-Überwachung Quellen-TKÜ Bei der Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) wird auf einem Computer ein Überwachungsprogramm installiert. Dieses schneidet Kommunikation vor der Verschlüsselung mit und übermittelt diese vom Nutzer unbemerkt an die Ermittler. Bei der Quellen-TKÜ darf nur die laufende Kommunikation (zum Beispiel Skype-Gespräche oder WhatsApp-Chats) überwacht werden. "Ruhende" Dateien auf dem Computer dürfen nicht kopiert werden, ebenso wenig dürfen Screenshots gemacht werden. Onlinedurchsuchung Die Onlinedurchsuchung geht über eine einfache Quellen-TKÜ hinaus. Ein heimlich installierter Trojaner durchsucht dabei den Rechner eines Verdächtigen auf zweifelhafte Dateien – ganz egal welche. Eine solche Onlinedurchsuchung greift erheblich in die Grundrechte der Betroffenen ein. Daher hat das Bundesverfassungsgericht sie nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt: bei Gefahr für Leib und Leben oder staatsbedrohender Kriminalität.

Das wäre neu. Denn das BKA hatte bisher darauf verwiesen, dass die Länder bei der Anschaffung von Überwachungssoftware völlig autark vorgegangen seien. Man gebe keine "Dienstanweisungen" an die Länder, hatte ein hochrangiger Vertreter des BKA noch am Dienstag gesagt. Ihm sei auch nicht bekannt, welche Software die Bundesländer zur Überwachung der digitalen Kommunikation nutzten.

Die Grünen wollen nicht sagen, welche Hinweise sie bekommen haben, die sie vom Gegenteil überzeugt haben. Doch wenn eine Bundesbehörde tatsächlich die Verbreitung einer Überwachungssoftware unterstützt hätte, die mehr kann als sie darf, dann wäre das ein "handfester Skandal", finden sie. Die Grünen fordern Aufklärung durch die Bundesregierung.

Grundsätzlich kaufen sowohl Landes-, als auch Bundesbehörden "multifunktionale Rohlinge" für Trojaner bei der Firma DigiTask. Bei der Programmierung der Software habe es zwischen BKA und Landeskriminalämtern einen "Austausch auf Expertenebene" gegeben, wird beim BKA und im Bundesinnenministerium bestätigt. Allerdings gebe es keine "Dachorganisation", die den Einsatz von Überwachungssoftware auf Bundes- und Länderebene koordiniere, heißt es im Innenministerium.

DigiTask Das Unternehmen DigiTask Der Staatstrojaner wurde von der hessischen Firma DigiTask hergestellt. Der Softwareenwickler mit Sitz in Haiger erstellt im Auftrag von Polizei und Behörden Abhörtechnik für Telefon, Handys und SMS. In Deutschland ist das Unternehmen führend im Markt, es unterhält eine enge Beziehung zum Zollkriminalamt in Köln.



2009 bekam DigiTask den Negativ-Preis "Big Brother Award" der Bürgerrechtsorganisation Foebud verliehen. Mit dem Award werden Unternehmen geächtet, "die in auffallender Weise den Datenschutz verletzen oder missachten". DigiTask wurde kritisiert, weil es einen umstrittenen Trojaner für das Bayerische Landeskriminalamt programmiert hatte. Fünf Millionen Euro sollen für den Auftrag geflossen sein.

Dort wird außerdem darauf verwiesen, dass das BKA wegen Missbrauchsgefahr den Kauf der "Standardversion" der Software abgelehnt habe. Eben weil sie mehr Funktionen hat und damit gegen die Grundrechte der Betroffenen verstoßen kann.

Was die Länder tun und lassen, könne man nicht kontrollieren, heißt es im Innenministerium. Schließlich lebe man in einem föderalen Staat, Polizei ist Ländersache. Die Standardversion des Trojaners berge zwar die Gefahr eines Missbrauchs in sich, sei aber nicht per se rechtswidrig. Daher sei es auch nicht von vornherein zu verurteilen, wenn die Länder sie verwendeten. Diese müssten dann eben darauf achten, dass die Software nur die richterlich genehmigte Quellen-TKÜ, nicht aber eine Online-Durchsuchung durchführe, so die Position des Innenministeriums.