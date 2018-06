"Schalalalala": Mit diesem Kampf-Refrain begrüßte das jungliberale Bürgertum am Wahlabend 2009 die neue parlamentarische Mehrheit des altbürgerlichen Lagers im Bundestag. Als ihr Held den Saal betrat, waren weniger bürgerliche Dezenz als plebejische Stadiongesänge angesagt: "So sehen Sieger aus!", grölten sie siegestrunken Guido Westerwelle zu.

Schon wenige Wochen später war den bürgerlichen Chören nicht mehr nach Triumphgeheul zumute. Es waren zwei freudlose erste Jahre für das vermeintliche Traumpaar Merkel-Westerwelle. Bald ätzte von links bis rechts die Medienwelt: Gurkentruppe, Rumpelverein, Chaosmannschaft. Die Chiffre von der "Wunschkoalition" rief nur noch Spott hervor. Die traurigen Zustimmungswerte für CDU/CSU und FDP wurden auf die nicht minder traurige Bilanz ihres Regierungshandelns zurückgeführt.

Franz Walter lehrt Politikwissenschaft an der Universität Göttingen und leitet dort das Institut für Demokratieforschung.

Aber tatsächlich reicht die Malaise tiefer, lag auch länger zurück. Vollmundig hatten die schwarz-gelben Spitzenpolitiker versprochen, eine neue gesellschaftlich-politische Ära einzuleiten. Alle ihre Vorgänger hatten das getan. Und immer hat das Publikum zunächst daran geglaubt. Tatsächlich aber haben in der bundesdeutschen Geschichte neue Regierungen selten wirklich soziale oder gesellschaftliche Umbrüche eingeleitet. Meist haben sie lediglich längst begonnene, weit fortgeschrittene Prozesse in Rechtsformen gegossen und so zum Abschluss gebracht.



Die frühen Kohl-Jahre standen für Friedensdemos und Umweltschutz

Schon die großen "inneren Reformen" – als Replik auf den patriarchalischen Konservatismus der Adenauer-Ära – begannen nicht erst 1969. Willy Brandt setzte als Kanzler lediglich einen Verlauf fort, der irgendwann in den frühen 1960er Jahren begonnen hatte. Auch die geistig-moralische Wende von Helmut Kohl erfolgte nicht erst 1982. Schon unter Helmut Schmidt waren in den frühen 1970er Jahren neokonservative Ideen auf wachsende Resonanz gestoßen.

Unter Kohl dann erlebte die Republik keineswegs ein restauratives Comeback alter Werte. Die 1980er Jahre wurden vielmehr zum Kulminationspunkt rot-grüner und postmaterieller Mentalitäten. Radwege, multikulturelle Stadtteilfeste, Friedensdemos, Umweltschutz – all das waren die frühen Kohl-Jahre. Als Rot-Grün dann 1998 an die Macht gelangte, war das Projekt weitgehend realisiert. Stattdessen bekam die Regierung es nun mit der Neustrukturierung des Arbeitsmarktes zu tun – die Agenda 2010 wurde geboren. SPD und Grüne mussten jetzt das Gegenteil von dem beschließen, wofür sie zuvor über dreißig Jahre geworben hatten.



2009 kam alles noch direkter, noch brutaler, noch schneller. Ein gewichtiger Teil des Bürgertums hatte die FDP tatsächlich wegen ihres Kernslogans "Steuersenkung" gewählt. Doch dann dominierte in der Öffentlichkeit ganz und gar der Schuldenabbaudiskurs, in den sogar zuvor noch strikt neoliberale Ökonomieprofessoren und Wirtschaftsredakteure einstimmten. Der FDP unterliefen zwar auch die üblichen Anfangsfehler einer neuen Regierungspartei. Aber entscheidend war, dass die Erfolgsrhetorik der Liberalen aus dem Sommer 2009 bereits im Herbst des gleichen Jahres wie ein törichtes Narrativ erschien, gänzlich aus der Zeit herausgefallen. Durch die jähe Entzauberung stand die FDP nun als Ein-Themen-Partei ohne Slogan oder Erzählung dar, sie war zur Null-Themen-Partei geschrumpft.



Politik ohne Erzählung trivialisiert, verliert an Spannung und Bedeutung. Sie produziert Leere, führt zur Ziellosigkeit und mündet schließlich in Paralyse und Apathie. CDU und FDP hatten spätestens im Vorfeld der Landtagswahl in Baden-Württemberg im vergangenen März das Stadium der richtungslosen Betriebsamkeit erreicht. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommentierte: Die Koalition hat "so viel Ballast abgeworfen, dass ihre Abgeordneten sich selbst nicht wiedererkennen. Von der so oft beschworenen Orientierung an christlichen und liberalen Werten bleibt nur noch Orientierungslosigkeit."