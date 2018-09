In der SPD wächst der Unmut über die Auftritte des ehemaligen Bundesfinanzministers Peer Steinbrück – die Partei lehnt eine vorschnelle Entscheidung in der Kanzlerkandidatenfrage ab. "In den Parteigremien erlebe ich Skepsis gegenüber dem Vorgehen von Peer Steinbrück", sagte der Berliner SPD-Landeschef Michael Müller der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Blick auf dessen Auftritte mit Altkanzler Helmut Schmidt.

"Natürlich zählt er zu den möglichen Kanzlerkandidaten, aber sein Agieren wird als überinszeniert empfunden." Müller warnte davor, die SPD-Basis bei der Entscheidung zu übergehen: "Wenn der Eindruck entsteht, dass an allen Gremien der SPD vorbei Fakten geschaffen werden sollen, dann kann das sehr schnell zum Bumerang werden."

Nicht nur in Berlin regt sich diese Kritik: Der niedersächsische SPD-Vorsitzende Olaf Lies sagte: "Der Kanzlerkandidat der SPD wird nicht in einer Talkshow bestimmt, sondern durch die Partei." Sachsen-Anhalts SPD-Chefin Katrin Budde sei entscheidend, dass die Frage der Kandidatur weiter für alle offen bleibe. Auch ihr Thüringer Kollege Christoph Matschie stimmte dem zu: "Wir sind aber gut beraten, uns nicht zu früh festzulegen."

Mitgliederentscheid auch möglich

Auch SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier – selbst ein möglicher Kandidat – sieht die Frage weiter als offen an. Wenn es nicht vorher notwendig werde, werde die SPD diese Frage im kommenden Jahr entscheiden, sagte er dem Nachrichtenmagazin Focus. Parteichef Sigmar Gabriel habe das Vorschlagsrecht in dieser Frage, "und wer das Vorschlagsrecht hat, hat damit auch den ersten Zugriff", sagte Steinmeier. Er habe auch nichts gegen Mitgliederentscheidungen, wenn über mehrere Kandidaten zu befinden sei.

Gabriel selbst, der als dritter Kandidat gilt, hatte betonte, die Steinbrück-Debatte ändere nichts am Zeitplan. Er werde Ende 2012, Anfang 2013 einen Vorschlag in der Kandidatenfrage machen – sofern es nicht eine Neuwahl gibt.

SPD-Altkanzler Schmidt hatte sich zuvor öffentlich für Steinbrück als den richtigen Kandidaten stark gemacht und damit die Debatte weiter vorangetrieben. Steinbrück selbst betonte, er werde sich zu einer Kandidatur erst äußern, falls ihm Gabriel eine entsprechende Frage stellen sollte. Die Hälfte der Bundesbürger findet es richtig, dass sich Schmidt für Steinbrück als Kanzlerkandidaten einsetzt, ergab eine Emnid-Umfrage für den Focus.