Die Bundes-Grünen haben sich tief enttäuscht über die Absage der Berliner SPD an eine rot-grüne Koalition in der Hauptstadt geäußert. Das Scheitern sei ein "Offenbarungseid für die SPD insgesamt", heiß es in einer Erklärung der beiden Bundesvorsitzenden der Grünen, Claudia Roth und Cem Özdemir. Der Regierende SPD-Bürgermeister Klaus Wowereit werde nun mit der CDU "den Rückwärtsgang einlegen und eine Politik von Gestern machen".

Zu den Gründen des Scheiterns der Koalitionsverhandlungen hieß es, die Grünen seien – im Gegensatz zu Wowereit – "zu schmerzhaften Kompromissen" bereit gewesen, "auch beim Thema A100", also der Verlängerung der Berliner Stadtautobahn. Nach den Provokationen der SPD in den letzten Wochen und Tagen ist nach Meinung von Roth und Özdemir nun klar geworden, "dass Wowereit eine Koalition mit uns Grünen nie wollte. Es ging ihm offenkundig immer darum, eine Brücke in Richtung CDU zu bauen."

Noch schärfer kritisierte die ehemalige Grünen-Spitzenkandidatin in Berlin und Bundesfraktionsvorsitzende, Renate Künast, den Verhandlungsstil Wowereits: "Er wollte eine Kapitulation und keine Koalition." Die Traumkoalition der Berliner SPD und von Wowereit scheine Rot-Schwarz zu sein.

Andrea Nahles, Generalsekretärin der Bundes-SPD, sagte, das Scheitern von Rot-Grün in Berlin werde keine Auswirkungen auf den Bund haben. "Die SPD wird daraus keine Rückschlüsse für die Zukunft für die Bundesebene ziehen", sagte Nahles dem Tagesspiegel. "Dass Rot-Grün nicht zustande gekommen ist, war eine rein regionale Entscheidung und ist nur der Stadtautobahn geschuldet." Nahles warf den Berliner Grünen vor, "intern nicht sortiert" gewesen zu sein. "Wenn es nun um die Ursachenforschung geht, sollten die Grünen sich an die eigene Nase fassen."

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) bedauerte das Ende der Berliner Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Er sei "überrascht und ein bisschen auch enttäuscht". Angesichts der sehr knappen Mehrheit von Rot-Grün im Abgeordnetenhaus sei die Entscheidung der Berliner SPD verständlich: "Je knapper eine Mehrheit, umso verlässlicher muss die Vereinbarung sein", sagte Thierse dem Tagesspiegel.

CDU spricht vom "Trauerspiel" Rot-Grün

Die CDU steht nach den Worten des Generalsekretärs der Bundes-CDU, Hermann Gröhe, für Verhandlungen bereit. Das Scheitern von Rot-Grün eröffne die Chance, "eine Koalition mit stabilen Mehrheiten zu bilden", sagte Gröhe. Die "vermeintliche Liebesheirat" von SPD und Grünen sei vom ersten Tag an "ein einziges Trauerspiel" gewesen.

Die Koalitionsverhandlungen über ein mögliches Bündnis von SPD und Grünen waren bereits nach der ersten Runde gescheitert. Die Sozialdemokraten nannten als Grund die unüberbrückbaren Differenzen zur Stadtautobahn A100. Erwartet wird jetzt, dass die SPD mit der CDU Koalitionsverhandlungen führen wird.