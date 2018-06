In der Unionsfraktion gibt es gegen die Erweiterung des europäischen Rettungsschirmes EFSF Vorbehalte. Mehrere der Abgeordneten, die bereits bei der Gründung des Schutzmechanismus' Ende September ihre Zustimmung verweigerten, kündigten weiteren Widerstand an. Am Mittwoch soll der Bundestag über die Erweiterung abstimmen und damit Kanzlerin Angela Merkel das entsprechende Mandat für den EU-Gipfel erteilen.

"Ich werde dem nicht zustimmen", sagte der CDU-Haushaltsexperte Klaus-Peter Willsch dem Kölner Stadt-Anzeiger. Auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach kündigte an: "Ich werde wieder mit Nein stimmen, denn alle diese Maßnahmen helfen nicht, das Problem auf Dauer zu lösen."

Willsch war bei der ersten Abstimmung Ende September über die Erweiterung des Rettungsschirms auf 780 Milliarden Euro Garantiesumme einer von 15 Abweichlern im Regierungslager, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Gefolgschaft versagten.

Anstatt den EFSF zu erweitern, sollte der Rettungsschirm in seinem bisherigen Umfang vernünftig genutzt werden, sagte der hessische Politiker. "Das Problem sind nicht die Summen, sondern die Strukturprobleme. Da muss man ernsthaft rankommen."

Deutschland sichert derzeit mit 211 Milliarden Euro Kredite für das vollkommen verschuldete Griechenland ab. Willsch forderte abermals einen Kurswechsel in der Schuldenkrise. "Es funktioniert nicht, dass man mit ständig mehr Schulden übermäßige Schulden bekämpft." Die Bundesregierung müsse deutlich machen, dass "wir nicht bereit sind, grenzenlos die Liquiditätsengpässe der Märkte zu befriedigen".

Bosbach forderte, Griechenland müsse aus der Währungsgemeinschaft austreten. "Zudem steigt durch den Kredithebel das Risiko der Inanspruchnahme deutscher Kreditbürgschaften", kritisierte der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses. Nicht nur in der Union, auch in der FDP gibt es Vorbehalte: Kritiker in der Partei starteten eine Mitgliederbefragung zur Euro-Rettung. Die Mehrheit des Bundestags ist aber sicher, weil Grüne und SPD ihre Zustimmung angekündigt haben.

Bei der Abstimmung am Mittwoch geht es um Leitlinien des EFSF. Am heutigen Dienstag wollen die Bundestagsfraktionen sich informieren und darüber beraten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie mit den 440 Milliarden Euro in dem Fonds eine größere Schutzwirkung erzeugt werden kann, ohne dass die Euro-Länder weitere Garantien geben müssen.

Kanzlerin Merkel will mit einem Votum des Bundestages in die Verhandlungen in Brüssel gehen, wo die EU-Staats- und Regierungschefs über den Fonds sprechen und eine Erweiterung beschließen wollen. Seit Freitag suchen dort Verantwortliche der Euro-Staaten intensiv nach einem gemeinsamen Weg.

Im Gespräch waren auf dem EU-Gipfel vom Wochenende zwei Varianten. Eine davon ist eine Versicherungslösung: Dabei sollen Investoren zum Kauf von Staatsanleihen geschwächter Euro-Länder ermutigt werden, indem der Fonds im Notfall einen Teil des Verlusts übernimmt. Die zweite Option ist ein bei dem EFSF-Fonds angesiedelter Sondertopf mit Mitteln, die nicht aus den Euro-Ländern stammen. Dort könnten Unternehmen, aber auch Staaten Geld hineingeben.

Deutschland favorisiert eine Verstärkung des Fonds über Investoren. Die von Frankreich vertretene Mitwirkung der Europäischen Zentralbank an dem Fonds ist mittlerweile vom Tisch.

Der CDU-Finanzexperte Klaus-Peter Flosbach rechnet bei der Abstimmung des Bundestages fest mit einer eigenen Mehrheit der Bundesregierung. "Ich habe keinen Zweifel, dass die Kanzlermehrheit zustande kommen wird", sagte Flosbach Handelsblatt Online. Für diese symbolisch wichtige Mehrheit dürfen höchsten 19 Abgeordnete von CDU, CSU und FDP gegen den Entwurf stimmen. Bei der Abstimmung über die Erweiterung des EFSF Ende September gelang das der Koalition knapp: Union und FDP kamen zusammen auf 315 Ja-Stimmen und damit auf vier Stimmen mehr als für die Kanzlermehrheit erforderlich.