In der Berliner Zeitung wird Angela Merkel von zwei Seiten betrachtet: als "unerschrockene Modernisiererin" einerseits, als "Totengräberin" der werteorientierten, konservativen CDU andererseits. Dabei tue die Parteivorsitzende doch nichts anderes, als ihre Partei den gesellschaftlichen Realitäten anzupassen. Und es stelle sich zunehmend die Frage, ob die CDU eigene Ideen habe, wie sie die Zukunft des Landes gestalten will: "Was macht, außer ihrer Kanzlerin, die CDU noch aus? Angela Merkel ist das einzige Original, das die CDU noch hat. Alles andere ist Kopie." Womit die Pointe der Schlagzeile, dass die CDU eine "Plagiatspartei" geworden sei, erklärt wäre.

Die Welt neigt stark der Totengräber-Theorie zu: "Jetzt also auch noch der Mindestlohn. Nach Energiewende, Frauenquote und Wehrpflichtabschaffung mutet die Union ihren Stammwählern eine neue programmatische Schubumkehr zu." Bisher habe die Union ökonomische Vernunft und ordnungspolitische Klarheit walten lassen, will sagen, das "populäre Beklagen niedriger Löhne" unterlassen. Jetzt aber gebe es eine nach links schielende Union, dazu eine "nach links stolpernde" SPD und wieder linke Grüne. Da sei eigentlich reichlich Platz in der politischen Mitte, doch diese drohe "schleichend zu veröden", beklagt Die Welt.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung prophezeit neuen Streit in der Koalition: Die Kanzlerin wolle die FDP unter Druck setzen. Es sei aber fraglich, ob Schwarz-Gelb die Kraft aufbringen werde, sich beim Mindestlohn zu einigen. Allerdings habe die Opposition ebenfalls ein neues Problem: Nach der Abschaffung der Wehrpflicht, dem Atomausstieg und der Ankündigung der Regierung, eine Finanztransaktionssteuer anzustreben, habe sie nun auch in der Arbeitsmarktpolitik Schwierigkeiten, sich zu profilieren. Eine neuerliche Gerechtigkeitsdebatte sei absehbar, und es liege auf der Hand, dass die Kanzlerin kein Interesse daran habe, der SPD in dieser Frage das Feld zu überlassen, meint die FAZ.

Der General-Anzeiger findet bemerkenswert, dass die CDU mit ihrem Vorstoß für einen Mindestlohn "den Realitäten auf dem Arbeitsmarkt" nunmehr ins Auge sehe. Beinahe ein Viertel der Vollzeitbeschäftigten sei im Niedriglohnsektor tätig, Tendenz seit Jahren steigend. Die Bonner Zeitung führt Erfahrungen aus Großbritannien ins Feld: Dort seien durch Mindestlöhne keineswegs massenhaft Jobs verloren gegangen. Zwar bleibe offen, wie die FDP auf die Kehrtwende reagiere, aber womöglich seien die geschwächten Liberalen zu entschlossenem Widerstand gar nicht in der Lage, meint der Kommentator aus der ehemaligen Bundeshauptstadt.

Die Partei mit dem C im Kürzel bewege sich also doch, lobt das Flensburger Tageblatt. Die CDU besinne sich auf ihre christlichen Tugenden, indem sie für menschenwürdige Lebensbedingungen einstehe. Viele Arbeitnehmer würden mit Hungerlöhnen von ein paar Euro pro Stunde abgespeist: "Keine Frage, dieser Missstand muss behoben werden." Es sei egal, ob das Kind Mindestlohn oder Lohnuntergrenze heißt, ob es eine gesetzliche oder marktwirtschaftlich organisierte Lösung gebe. Entscheidend sei, dass Armutslöhne ein Armutszeugnis für Deutschland seien, kritisiert die Zeitung aus dem hohen Norden.

Die Südwest-Presse ist ebenfalls für einen Mindestlohn: "Vieles spricht dafür, in nicht tariflich geregelten Branchen von Staats wegen eine Untergrenze zu ziehen." In 20 der 27 EU-Staaten gebe es Mindestlöhne. Der Nachweis, dass dadurch Arbeitsplätze vernichtet würden, sei nirgendwo geführt worden. Die Zeitung aus Ulm fragt auch nach den Motiven von Kanzlerin Merkel für die Kehrtwende: "Die CDU-Chefin hat offenbar begriffen. Hätte sie sich nicht bewegt in Sachen Mindestlohn, wäre ihr die eigene Partei Mitte November beim Parteitag zuvorgekommen." Die "geschickte" Initiative markiere einen weiteren grundsätzlichen Kurswechsel der CDU.