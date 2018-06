Die bayrische SPD hat beschlossen, den Münchner Oberbürgermeister Christian Ude zu ihrem Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2013 zu machen. Das entschied der Vorstand der Partei nun offiziell. "Das ist der Beginn eines zweijährigen Crescendos", sagte Ude. "Das Ziel ist ein Regierungswechsel in Bayern."

Offiziell nominiert wird Ude zwar erst bei einem Parteitag voraussichtlich in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, doch das gilt als Formsache. Der Bürgermeister war Anfang August vom SPD-Landesvorsitzenden Florian Pronold als Spitzenkandidat ins Spiel gebracht worden.

"Wir haben heute eine historische Chance und einen historischen Tag", sagte Pronold nach der Vorstandssitzung. Der Termin, fast parallel zum CSU-Parteitag in Nürnberg, sei durchaus mit Absicht gewählt. Die CSU zeige sich zerrissen, die SPD hingegen stehe einmütig da. "Sie haben hier heute ein Bild der Geschlossenheit."

Nahles lobt Ude

Auch die Berliner Parteispitze begrüßte die Benennung. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte: "Christian Ude zeigt in München seit fast zwei Jahrzehnten, dass er über Parteigrenzen hinweg Lösungen suchen und durchsetzen kann." Er werde mit anderen Parteien gemeinsam "für die längst überfällige Ablösung der CSU/FDP-Regierung sorgen".

Der populäre 63-jährige Münchner Oberbürgermeister regiert die Landeshauptstadt seit 18 Jahren. Aus Altersgründen darf er nicht mehr bei der Kommunalwahl 2014 antreten. Mit Ude rechnet sich die SPD wieder Chancen auf einen Wahlsieg in Bayern aus. Zuletzt war die SPD im Freistaat in den fünfziger Jahren mit Ministerpräsident Wilhelm Hoegner an der Macht.

Nach Umfragen könnten es SPD, Grüne und die Freien Wähler zusammen schaffen, die CSU zu übertrumpfen. Allerdings gibt es schon jetzt Querelen mit den Grünen, die eigentlich Udes Wunschpartner für eine Koalition sind. Seit Wochen tobt der Streit um den Bau einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen, den Ude für unbedingt notwendig hält.