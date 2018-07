Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will angesichts der Pannen bei der Verfolgung der Zwickauer Neonazi-Gruppe die Rolle des Generalbundesanwalts stärken. Dieser solle fortan ermitteln dürfen, sobald bei Verbrechen "länderübergreifende Strukturen" festgestellt würden, sagte der Minister in der ZDF-Sendung Maybrit Illner.

Derzeit könne der Generalbundesanwalt nur solche Fälle an sich ziehen, bei denen der Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung bestehe. Friedrich sagte, dass er sich nach Abschluss der derzeit laufenden Ermittlungen gegen die rechtsextremistische Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) eine Diskussion über eine gestärkte Position des Bundesanwalts wünsche.

Friedrich kündigte zudem eine Überprüfung der Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit V-Leuten in der rechtsextremistischen NPD an. "Wenn Sie V-Leute im Rauschgiftmilieu, im Waffenhändlermilieu haben, dann sind das natürlich Typen, die bereit sind, gegen Geld Informationen zu liefern", sagte der Minister und fügte hinzu: "Aber hier haben wir es mit Gesinnungstätern zu tun." In diesem Milieu sei es "viel, viel schwieriger", relevante Informationen mit Geld zu kaufen. "Insofern muss man sich dieses V-Leute-System wirklich genau anschauen", sagte Friedrich.

Behörde stellte Mundlos falschen Pass aus

Nach Informationen des Tagesspiegels kam das NSU-Mitglied Uwe Mundlos über eine sächsische Meldebehörde an einen falschen Reisepass heran. Die Behörde habe auf Grundlage eines ebenfalls gefälschten Personalausweises einen sogenannten legalen illegalen Reisepass ausgestellt. Dabei handelt es sich um ein echtes Dokument aus der Bundesdruckerei, das mit einem falschen Foto und einer falschen Unterschrift versehen wurde. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollten Sicherheitsexperten keine weiteren Einzelheiten nennen.

Mundlos und seine ebenfalls aus Thüringen stammenden Komplizen, Uwe Böhnhardt und Beate Z., hatten nach ihrem Abtauchen in den Untergrund 1998 jahrelang im sächsischen Zwickau gelebt. Sie sollen die terroristische Zelle NSU gegründet haben. Der Gruppe wird die Ermordung von neun Migranten in den Jahren 2000 bis 2006 zur Last gelegt. Außerdem soll sie 2007 eine Polizistin erschossen und mehrere Sprengstoffanschläge verübt haben.

Mundlos und Böhnhardt waren am 4. November im thüringischen Eisenach tot in einem Wohnmobil gefunden worden. Beate Z. stellte sich am 8. November der Polizei, sie sitzt ebenso in Untersuchungshaft wie der als Helfer der Gruppe geltende Holger G.. Am Donnerstag nahm die Polizei einen weiteren Verdächtigen, Andre E., in Brandenburg fest.